“Dünya’nın en modern fuarı” Kumsmall AVM’de açıldı

HİLAL SÖNMEZ – MUHAMMED KISIR / KAYSERİ

Kumsmall AVM’de gerçekleşen açılış törenine Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Vali Gökmen Çiçek, Kayseri Ticaret Odası YKB Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası YKB Mehmet Büyüksimitci ile kent protokolü ve firma temsilcileri katıldı.

Programın açılışında konuşan Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, “Dünyanın en modern fuar alanı” diyerek farklı bir pazarlama tekniğiyle Türkiye’de ve dünyadaki büyük pasta arenasından pay almak adına yeni bir vizyonla sahneye çıktıklarını ifade etti.

Kayseri’nin Türk mobilya sektöründe lider bir üretim şehri olduğunu anlatan Sarıkaya, “Benim kendi odamda 2020 tane kayıtlı üyem var. Sanayi ve ticaret odamızla beraber de 4 binden fazla bu şehirde mobilya üretimi ile uğraşan firmalarımız var. Böyle bir büyüklüğümüz olmasına rağmen Türkiye'nin dünya ticaretindeki payı yüzde 1,5. Kayserimizin ise dünya ticaretindeki payı binde 3. Bizim derdimiz tasamız kaygımız tamamen bu rakamları yukarı taşımak için. Biz ülke ve şehir olarak neden dünya pazarlarından böyle küçük bir pay alıyoruz. Bunu artırma gayretindeyiz” diye konuştu.

Sarıkaya, Kumsmall AVM olarak Ticaret Bakanlığı’nın yurtdışındaki desteklerinden faydalanmak için hazırlıkların bittiğini ve bundan sonraki alanlarının yurtdışındaki fuarlar ve pazarlar olduğunu dile getirdi.

Kumsmall AVM’nin 300 bin metrekarelik alanıyla çok büyük bir ufkun eseri olduğunu vurgulayan Sarıkaya,”Bu büyük ufuk küçük işlerle uğraşmak istemiyor. Bizim Kumsmall gibi bir değeri, Kayseri ve ülkemiz mobilya sektörünüü Avrupa, Orta Doğu ve Amerika’ya nasıl taşır, taşımak için de neler yapar biz bunların peşindeyiz. Kumsmall AVM’de yaptığımız mobilya fuarı da Kayseri mobilyasını geleceğe taşıyacak, Türkiye ve Dünya’ya açacak en önemli etkinliklerden birisidir” dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ise, Kayseri’nin Türk mobilya sanayine yön veren, ileriye taşıyan ve lokomotif illerinden biri olduğunu kaydetti.

Kayseri’nin bugün mobilya ihracatının dörtte birinden fazlasını gerçekleştiren bir konumda olduğunu anlatan Ağar, “İlimiz, yeni tasarımları ile tüketici beklentilerini karşılamakta ve kaliteyi ön planda tutarak yüksek standartlarda ürünler sunmaktadır. Bu üretim gücünden hareketle hayata geçirilen, 300 bin metrekare kapalı alanda kurulu, 200’den fazla markaya ev sahipliği yapan Kumsmall Mobilya AVM ise, kurulduğu tarihten bugüne, 365 gün devam eden fuar konseptiyle Kayseri’ye ve mobilya sektörümüze yeni bir soluk getirdi” ifadelerine yer verdi.

Kayseri Sanayi Odası YKB Mehmet Büyüksimitci de mobilya üretiminde birinci sırada olduklarını İstanbul ve Bursa’nın ardından üçüncü sırada olduklarını belirtti.

Mobilya sektörüa dına önemli bir fuarda bir araya gelmekten dolayı mutlu olduklarını anlatan Kayseri Ticaret Odası YKB Ömer Gülsoy, ticaret ve sanayi şehri Kayseri’nin mobilyada Türkiye’ye öncülük yaptığını dile getirdi.

Fuarda yerleşik 200 firmanın yanı sıra 50 firmanın daha katıldığı fuar, 13 Ekim’e kadar sürecek.