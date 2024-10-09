EİB Koordinatör Başkanı Eskinazi: Yokuş yukarı tekerlek çeviriyoruz, dursak devrileceğiz

İZMİR / EKONOMİ

Kurların enflasyona etkisinin yüzde 30’larda olduğunu dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Bu, ekonomistlerin yapmış olduğu hesap. Tamam, kurları artırmayalım ama ihracatçıyı destekleyen başka enstrümanlar var. Örneğin 2 puan olan Merkez Bankası’nın döviz dönüşüm desteği 5’e çıkabilirse, ihracatçı biraz nefes alabilir. Bu düzenleme, enflasyonu da tetiklemez. Çünkü siz zaten yüzde 7-8 faizle dışarıdan döviz kullanıyorsunuz. Böylelikle dövizi size kendi ülkenizin ihracatçısı getirir, hem daha fazla getirir. Böylece sizin dış ticaret açığınız azalır. İhracatçı ayakta kalırken, ülkenin para potansiyeli de çok güçlenir” diye konuştu.

“Çandarlı, Türkiye’nin Pire’si olabilir”

Gerekli yatırımların tamamlanması halinde Çandarlı Limanı’nın çok önemli bir aktarma limanı haline gelerek Yunanistan’ın Pire Limanı’nın yerini alabileceğini vurgulayan Eskinazi, “Çinliler, çok büyük ümitlerle Pire limanını aldı ancak liman şehrin içinde kaldı ve büyüyemiyor. O yüzden yeni liman arıyorlar. Çandarlı Limanı hem onlar, hem de bizim için önemli bir aktarma limanı haline gelebilir. Tüm ihracatımızın yüzde 92’si deniz yoluyla oluyor. Bunun için bu limanları genişletip büyütmemiz lazım” değerlendirmelerinde bulundu.

Eskinazi, Türkiye ve AB arasındaki ticaretin daha adil ve sürdürülebilir bir zemine oturtulabilmesi için gümrük birliğinin kapsamının genişletilerek tarım ürünlerinin, hizmetlerin ve kamu alımlarının dahil edilmesi, serbest ticaret anlaşmalarıyla ilgili beklentilerin karşılanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Sibel Zorlu: Gümrük Birliği güncellenmeli

Türkiye ile AB arasında 28 yıl önce imzalanan gümrük birliği anlaşmasının yetersiz kaldığını belirten ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu da, “Rekabet edebilirliğimizin artırılması için gümrük birliğinin mutlaka güncellenmesi gerekiyor. Asimetrik yapısı, kapsamının sınırlı olması, danışma mekanizması ve anlaşmazlıkların halli bakımından yetersiz kalması gibi nedenler güncellenmeyi gerektiriyor. AB’nin yakın ticaret ortağı Türkiye ile daha fazla yakınlaşmasını, gümrük birliğinin güncellenmesinin önündeki siyasi engelleri kaldırmasını bekleyebiliriz. Türkiye’nin her koşulda küresel rekabet koşullarına ayak uydurması ve ticaret savaşlarında yerini alması gerekiyor” diye konuştu.