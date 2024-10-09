Şanlıurfalı elektromekanikçiler, güç birliği kuruyor

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 21. Meslek Komitesi, düzenlediği 1. Geleneksel Enerji ve Elektrik Grup Toplantısı’nda kentte elektromekanik sektörlerinde faaliyet gösteren firmaları bir araya getirdi. Gecede Şanlıurfa Elektromekanik İhtisas OSB’nin kuruluş çalışmaları ve kontrollü kümelenme sağlayacak adımlar masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca kümelenmeyi kurumsal bir yapıya dönüştürmek için kurulan Şanlıurfa Elektromekanik Sanayicileri Kooperatifi’ne üye alımlarının arazi tahsisiyle birlikte başlayacağı duyuruldu. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Şanlıurfa TSO 21. Meslek Komitesi Başkanı hedeflerinin elektromekanik sektöründe dışa bağımlı olunan bobinaj teli, izolasyon kağıtları ve silisli sac gibi temel ham madde ürünlerinin yerli üretimi olduğunu söyledi. Türkiye Elektromekanik Sektörü’nün pek çok ham madde ürününde dışa bağımlı olarak üretim yaptığına ve milyarlarca doların hammadde tedarikinde kullanıldığına dikkat çeken Ahmet Deniz, “Şanlıurfa’nın tamamlanan ve devam eden sanayi yatırımlarıyla birlikte elektromekanik sektörlerinde bir dev haline geldi. Şehrimizin toplam ihracatında elektromekanik sektörünün payı yüzde 30 seviyesini aştı. Bu gücü sürdürülebilir olarak büyütebilmemiz için Şanlıurfa Elektromekanik Sanayicileri Kooperatifimizin kuruluş çalışmalarını başarıyla tamamladık. Bir ihtisas sektör kooperatifi olarak hedefimiz ithalata bağımlı olduğumuz ham madde ürünlerinin üretiminde üretim yapacağız” dedi.

Güç birliğinin ilk meyvesi yerli hammadde üretimi olacak

Dünya genelinde elektrik enerjisine artan yatırımlar sebebiyle küresel piyasaların yeniden şekillendiğini belirten Ahmet Deniz, bu yeni sürece hazır olabilmek adına elektromekanik sektörünün hammadde de yerli üretim yapmaktan başka çaresinin olmadığını kaydetti. Başkan Deniz, “Yeni dönemdeki fırsatlara hızlı kanalize olmak adına hammadde ürünlerine erişimimizi daha sürdürülebilir bir hale dönüştürmeliyiz. Pandemi sürecinde silisli sac, bakır gibi hammaddelere erişim sıkıntıları siparişlerimize olumsuz olarak yansımış ve pek çok pazarda güç kaybı yaşamıştık. Yeni dönemde yerli ham madde üretimi gerçekleştiremezsek küresel piyasalarda hızlı büyüyen talepleri başka ülkelere kaptırabiliriz. Bu hammaddeleri Şanlıurfa’da yapacak gücümüz de tecrübemizde var. Şanlıurfa’da sektörümüzde üretim yapan 500 babayiğidimiz var. Gücümüzü birleştirirsek bobinaj teli, kablo, kuru tip transformatör, silisli sac fabrikalarını rahatlıkla kurabiliriz. Dünyada fosil yakıtlı teknolojiler yerini bataryalara bırakıyor. Benzin istasyonlarının yerini artık 10 bin megavatlık transformatörler alıyor. Dünyadaki yeni fırsatları es geçmek istemiyoruz. Etaplar halinde dışa bağımlı olduğumuz ürünlerdeki üretimimizi artıracağız”

Enerji İhtisas OSB’nin kuruluş çalışmaları devam ediyor

Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın da desteğiyle birlikte Viranşehir ilçesinde Enerji İhtisas OSB kuruluş çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekleyen Mehmet Yetim, “Projemiz hızlı bir şekilde yürütülüyor. Burada 3.5 gigawatlık kapasiteye sahip olacak GES İhtisas OSB altyapısı oluşturuyoruz. Türkiye’nin her bölgesinden yatırımcılarımızın ilgisi şimdiden başladı. Burada oluşturacağımız cazibe merkeziyle ülkemizin asıl hedefi olan yeşil enerji üretim hedefine bölgemizden daha çok katkı sağlayacağız. Kentimizde aktif olarak 65 şirketimiz güneş enerji santrali projelerinde çalışıyor. Enerji İhtisas OSB ile birlikte bu sayının daha çok artacağını öngörüyoruz. Çünkü bu projemiz sadece enerji üretimi ile sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma hedefine de katkı sağlayacak” dedi.

Kooperatifin ilk yatırım hedefi bobinaj teli üretim tesisi olacak

Toplantıda Şanlıurfa Elektromekanik Sanayiciler Kooperatifi’nin ilk yatırım hedefi olan bobinaj teli üretim tesisi ile ilgili sunum yapan İnntürk Global Genel Müdürü Ömer Ayaydın, bu alanda yurt dışında da önemli tesis ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi. Ömer Ayaydın, “Dünya genelinde üretimi yapılan izole tel üretimini mercek altına aldık. Bu ürünler elektriğin geçtiği her alanda kullanılıyor. Haliyle talep çok fazla. Bu ürünlerde ülke olarak ne yazık ki büyük oranda dışa bağımlı durumdayız. Kuracağımız tesiste emaye ve kağıt izole tel çeşitleri üretmeyi hedefliyoruz. Hem bakırdan hem de alüminyumdan izole teller üretecek outokumpu makine hatları kurulacak. Tesisinde bölgemizdeki transformatör, dalgıç pompa ve elektrikli motor üreticilerinin ihtiyacı olan tel ürünlere uygun bir portföy oluşturacağız. Ayrıca tesisimizde tellerin izolasyonunu sağlayan çeşitli prosesler üzerinde Ar-Ge yapacak bir merkez de oluşturmayı planlıyoruz” diye konuştu.

“Berlin ve Dubai sektörün stratejik fuarlarıdır”

Elektromekanik sanayicilerinin yurt dışı fuar katılımları alanında sunum yapan Fly For Tourism Genel Müdürü Emrullah Bademci ise sektör için stratejik fuarların Berlin ve Dubai Elektrik Fuarları olduğunu söyledi. Yurt dışı fuar katılımı alanında pek çok devlet desteği bulunduğunu ifade eden Emrullah Bademci, şunları söyledi: “Ticaret Bakanlığı’nın yurt dışı tanıtım faaliyetlerine yönelik 3 farklı teşvik programı var. Bunlar; UR-GE, sektörel alım heyeti ve şirket bazlı desteklerdir. Kurumlar tarafından oluşturulan Ur-Ge projesi kapsamında 5 yıl boyunca yürütülen eğitim, yurt dışı fuar katılımı, alım heyeti gibi faaliyetlerin maliyetlerinin yüzde 75’ini devlet karşılıyor. Şirket bazında desteklerde ise pazar araştırması kapsamında yapılan yurt dışı gezilere bakanlığımız yüzde 50 oranında veriliyor.”

Konuşmalar ve sunumların ardından sektöre yön veren firmalara plaket taktimi gerçekleştirildi.

Gecede ödül alan şirketler şu şekilde;

2023-2024 İhracat Şampiyonu Firma: MEKSAN TRAFO

100'den Fazla İhracat Yapan ve Şanlıurfa'yı Dünya'ya Tanıtan Türkiye'nin Trafo Devi Firma: ASTOR ENERJİ

Şanlıurfa'yı Türkiye'ye Tanıtan Firma: XKOREN ELEKTRİK

Şanlıurfa'da GES Enerji Üzerine Yatırımlar Yapan ve Şanlıurfa'nın bu Alanda Gelişimine Katkıda Bulunan Firma: SMART ENERJİ

Şanlıurfa'da İlk Defa Yapılacak Olan Porselen Fincan Üretimi: ORES ENERJİ

Ahi Ustası: Trans-El Yönetim Kurulu Başkanı ZEKİ SEVEN

Şanlıurfa'da Ev Aletleri Konusunda Üretim Yaparak Şanlıurfa'nın Kalkınmasına Katkıda Bulunan Firma OCİDA GRUP AYDINLATMA

Şanlıurfa'da Buat Kanal Anahtar Priz ve Birçok Üretim Yapan Firma BİLGİN ELEKTRİK