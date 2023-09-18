'Eczacıların sermayesi erimeye devam ediyor'

ADANA/EKONOMİ

Adana Eczacı Odası (ADAEO) olağan genel kurulunda güven tazeleyen Yalbuzdağ, yaptığı konuşmada sektörün ekonomik sorunlarına değindi. “2022 yılını ekonomik anlamda kötü geçirdik” diyen Yalbuzdağ, şöyle devam etti:

“Ne yazık ki acı reçeteyi biz çekmek zorunda kaldık. Ve uzun sürede çekeceğiz gibi görünüyor. Çünkü yüksek enflasyon, rekor kıran dolar kuru ile cari açık ve dış ticaret açığı büyümeye devam ediyor. Yüksek enflasyon ve döviz kurunun artması nedeniyle eczanelerde sermayemiz giderek erimekte, meslektaşlarımız sıkıntı yaşamaktadır. İlaç yokları ile ilgili ne yazık ki düzelme yaşanmadı.”

“Bulunamayan ilaç seviyesi yüzde 15-20’lerde”

Dönemsel Avro değerlendirmesi sırasında ilaçlara ulaşılamadığına dikkat çeken Yalbuzdağ, şu değerlendirmeyi yaptı: “Bulunamayan ilaçların seviyesi halen yüzde 15-20’lerdedir. Bu ilaçlar için acilen yerli üretim aşamasına geçilmek zorundadır. İlaca erişiminin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu ‘İlaç Alım Protokolü’nde reçete hizmet bedellerindeki artış yetersiz kalmıştır. Majistral tarife, Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenmesine rağmen Sosyal Güvenlik Kurumu majistral tarifeyi güncellememektedir. Enjektör bedelleri, şeker ölçüm stripleri, iğne ucu bedelleri güncellenmedi. Eczacının meslek hakkına, emeğine göz dikilmesine izin veremeyiz, vermeyeceğiz. Kamu kurum iskontosu uygulaması, eczacılara angarya haline geldi. Bu iskontoyu vermeyen firmalara yönelik uygulamanın yürütücüsü Sosyal Güvenlik Kurumu hiçbir şey yapmamaktadır. Artık bizlerin kamu kurum iskontosu yükünü taşıyacak gücümüz kalmadı. Yüksek ilaç fiyat farkları kaldırılmak yerine eşdeğer bandı yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürülerek, vatandaşın ödediği fark daha da arttı.”

İlaç fiyat kararnamesinde yapılacak kar oranı ve barem artışlarının enflasyon, ilaç fiyat artışları ve yeniden değerlendirme oranı gibi standarda bağlanıp güncellemeye olanak sağlayan yeni bir model oluşturulmasını öneren Yalbuzdağ, “İlaç fiyat kararnamesi, paydaşların görüşü alınarak değiştirilmelidir. İlaçlar için kritik ilaç stoku belirlenmelidir. Hayati öneme haiz ilaçların bulunamaması engellenmelidir. Bir ilaç 60 günden daha uzun bir süre boyunca yeterli miktarda bulunamayacaksa ilaç firmalarının bildirimde bulunması sağlanmalıdır. Acilen düzenlemeler yapılmazsa önümüzdeki aylarda ilaç sıkıntısı daha şiddetli yaşanacaktır” diye konuştu.