Ege’de demir ve demir dışı metaller ihracatı 2 milyar doları aştı

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye genelinde demir ve demir dışı metaller sektörü 2024 yılı ocak – ekim dönemindeki 23,8 milyar dolarlık ihracatını, 2025’in aynı döneminde yüzde 4,2’lik artışla 24,8 milyar dolara çıkarırken, sektör Ege Bölgesi’nde yüzde 12’lik ihracat artışıyla daha başarılı bir ihracat grafiği ortaya koymuş oldu. Yılın ilk 10 ayında sektörün Ege’deki ihracatı 2 milyar 192 milyon dolar oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, son 1 yıllık dönemde ihracatlarının yüzde 9’luk artışla 2 milyar 376 milyon dolardan 2 milyar 584 milyon dolara çıktığını ve bugüne kadarki en yüksek ihracat rakamı olan 2022’deki 2 milyar 564 milyon dolarlık tutarı 20 milyon dolar geliştirmeyi başardıklarını dile getirdi.

Alt sektörlerin performansları hakkında da bilgi veren Ertan, “Demir çelik profil grubumuz 505 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. İnşaat demiri ihracatımız 323 milyon dolar olurken, ihracatımızın güçlü kalemlerinden bağlantı elemanları ihracatımıza 208 milyon dolar katkı sağladı. Demir çelik toplamında ihracatımız yüzde 10’luk artışla 1 milyar 439 milyon dolardan 1 milyar 582 milyon dolara çıktı. Bakır ürünleri ihracatımız yüzde 30’luk artışla 247,5 milyon dolardan 321,5 milyon dolara, alüminyum ihracatımız, 108 milyon dolardan 125,5 milyon dolara yükseldi” şeklinde konuştu.

Fas’a ihracat yüzde 243 arttı

En çok ihracat yaptıkları ülkeleri de paylaşan Ertan, Almanya’nın 227 milyon dolarlık tutarla zirvedeki yerini koruduğunu, Fas’a ihracatın ise yüzde 243’lük rekor artışla 64 milyon dolardan 220 milyon dolara yükseldiğini vurguladı. Ertan, “İhracatımızın en çok arttığı ülkelerden birisi de yüzde 52’lik gelişimle 145 milyon dolar ihracat yaptığımız İtalya oldu. ABD’ye ihracatımız 137 milyon dolarken 103 milyon dolara indi. İngiltere 95 milyon dolarlık ihracatla beşinci sıraya yerleşti. Mısır’a ihracatımız yüzde 67’lik artışla 55 milyon dolardan 92 milyon dolara çıktı. İlk 10’daki ülkeler 91 milyon dolarla Bulgaristan, 83,8 milyon dolarla Fransa, 77,4 milyon dolarla Romanya ve 77,3 milyon dolarla İspanya şeklinde sıralandı” dedi.

2026 yılı hedefi 3 milyar dolar

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklim Endeksi’nin 2025 yılı Ekim ayında yüzde 52,4’e yükseldiğini hatırlatan Ertan, “Endeks, ihracat ikliminde belirgin bir

iyileşmeyi işaret ediyor. Başta Almanya, İtalya ve İspanya olmak üzere ihraç pazarlarındaki büyüme bizleri umutlandırıyor. 2026’da Türkiye’de döviz kuru enflasyon rakamlarıyla uyumlu seyrederse ve geçtiğimiz 2022, 2023, 2024 yıllarını kapsayan dönemde aşırı artış gösterip rekabetçiliğimizi zayıflatan enerji genel gider kalemlerinde bir dengelenme sağlanırsa, ihracatta 3 milyar dolara ulaşabiliriz” diye konuştu.