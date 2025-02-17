EGEKOBİDER Danışma Kurulu: “Nitelikli elemanları firmalarda tutmaya zorlanıyoruz”

İZMİR / EKONOMİ

EGEKOBİDER Yönetim Kurulu toplantısı Danışma Kurulu üyelerinin de katılımı ile Eko Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yöndem ev sahipliğinde Kemalpaşa Eko Endüstri’de yapıldı. Toplantıda Danışma Kurulu’nun EGEKOBİDER’in çalışmaları ve gündemdeki gelişmelere dair fikir ve görüşleri dinlendi. EGEKOBİDER Danışma Kurulu üyeleri, yaptıkları değerlendirmede Türkiye ekonomisinin zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, yüzde 13’lerde olan çalışan maliyetinin yüzde 30’lara çıktığını, nitelikli elemanları firmalarda tutmakta zorlanıldığını ve üretim anlamında zor bir dönemin KOBİ’leri beklediğini ifade ettiler.

EGEKOBİDER Danışma Kurulu üyeleri, zamanında birçok rapor yazdıklarını ve merkezi hükümetlere sunduklarını ancak dinlenilmediğini vurgulayarak, tüm olumsuzluklara rağmen yapılması gerekenin herkesin daha fazla işine sarılması ve daha çok katma değerli üretime yoğunlaşılması olduğuna dikkat çekildi.

Yüksel Bilek: “2025 yılı ayakta kalma yılıdır”

EGEKOBİDER Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Bilek ise yaptığı değerlendirmede iş dünyası STK’larının fikir ve görüşlerini her zaman yüksek sesle söylemekle yükümlü olduklarını belirterek, gündeme dair yorum, değerlendirme ve fikirlerini bundan sonra daha fazla dillendireceklerini söyledi. 2025 yılının ayakta kalma yılı olduğuna dikkat çeken Bilek, “Bu ülkeyi üretim kurtaracak. Başka şansımız yok. O sebeple doğru planlama ve hamlelerle üretimimizi sürdürmek zorundayız” dedi.

Ege KOBİ’leri Buluşuyor zirvesi

EGEKOBİDER olarak KOBİ’leri bir araya getirerek iletişimi ve iş birliğini güçlendirmek istediklerini belirten Bilek, 26-27 Şubat tarihinde Ahmed Adnan Saygun Merkezi’nde ‘Ege KOBİ’leri Buluşuyor’ Zirvesi düzenleyeceklerini söyledi. Bilek, ‘Geleceğe Hazırlanan Dayanıklı KOBİ’ler’ temasıyla organize ettikleri zirvede hem KOBİ’lerin sorun ve problemlerini hem de Türkiye ve Dünya ekonomilerindeki gelişmeleri derinlemesine değerlendireceklerini vurguladı. Tüm firmaları ve iş dünyası STK’larını zirveye beklediklerini belirten Bilek, “Tüm iş dünyasını bu önemli zirveye bekliyoruz” diye konuştu.