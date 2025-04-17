Egeli mobilya ihracatçıları: “2025 yılında hedefimiz 1 milyar 50 milyon dolar ihracat”

İZMİR / EKONOMİ

Mobilya, ahşap ürünleri, kağıt ve odundışı orman ürünleri alt sektörlerini bünyesinde buluşturan 2024 yılında 940 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandıran Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 2024 yılı ihracat şampiyonları için düzenlediği “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”ni 2024 yılı mali genel kurul toplantısında gerçekleştirdi.

Genel kurulda konuşan Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, Türkiye’deki 61 ihracatçı birliği arasında en etkin çalışan ihracatçı birlikleri arasında yer aldıklarını dile getirdi.

2024 yılında 940 milyon dolar ihracata imza attıklarını söyleyen Gürle; “2025 yılı için 1 milyar 50 milyon dolar ihracat hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için TURQUALITY, UR-GE Projeleri, fuarlar, sektörel ticaret heyetleri, alım heyetleri ve Ezberbozan Tasarım Yarışmasını düzenliyoruz.” dedi.

Güngör; “2024 yılında 3 ticaret heyeti yaptık, 2025 yılında 4 ticaret heyeti düzenleyeceğiz”

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör, mobilya sektörü adına yaptıkları pazarlama faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Güngör, “2024 yılında 3 ticaret heyeti gerçekleştirmiştik. 2025 yılının ilk sektörel ticaret heyetini 15-18 Şubat 2025 tarihleri arasında Irak’a yaptık. 11-17 Mayıs 2025 tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın Riyad ve Cidde şehirlerine Mobilya Ticaret Heyeti gerçekleştireceğiz. 9-13 Haziran 2025 tarihleri arasında ise ABD pazarına yönelik ABD/ Şikago Sektörel Ticaret Heyeti organize edeceğiz. MODEKO Fuarı’yla eş zamanlı olarak 5 ülke katılımlı bir alım heyeti planlıyoruz. 2025 yılı Kasım ayı içerisinde, Hindistan Mobilya Ticaret Heyetiyle 2025 yılı pazarlama faaliyetlerimize nokta koyacağız” diye konuştu.

Tarakçıoğlu: “Odun dışı sektöründe 200 milyon dolar ihracat hedefliyoruz”

Ormanların ağaç üretimini yanında topluma ve ekonomiye çok geniş katkılar sunduğunu ifade eden Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, Türkiye’nin odun dışı orman ürünleri ihracatının 2024 yılında 181 milyon dolar olduğunu söyledi. Tarakçıoğlu, “Toplam baharat ihracatının yüzde 48’ini kekik oluştururken, yüzde 32’si defneden oldu. Türkiye geneli baharat ihracatının yüzde 70’ini Ege Bölgesi’nden gerçekleştiriyoruz. 2025 yılında 200 milyon dolar ihracat hedefliyoruz. Odun dışı orman ürünleri sektörünün çok daha fazla önemsenmesi ve stratejik bir bakış açısıyla ele alınması gerekiyor” diye konuştu.