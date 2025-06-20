Ege’nin dört federasyonu, EGE4FED’i kurdu

EKONOMİ / İZMİR

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) öncülüğünde Ege Bölgesi’ndeki dört federasyonun katılımıyla oluşturulan EGE4FED platformu, sürdürülebilir kalkınma, bölgesel iş birliği ve ortak vizyon hedefleriyle İzmir’de yapılan toplantıyla resmen kuruldu.

“Bir Bölge, Dört Federasyon, Ortak Vizyon” temasıyla düzenlenen, BASİFED, Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED), Zafer Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ZAFERSİFED), Güney Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu’nun (GÜNMARSİFED) katılımıyla federasyonlar arası stratejik birlikteliğin temel adımları atıldı. Bölgesel dayanışmayı kalıcılaştırmak ve ortak vizyonu ete kemiğe büründürmek için bir arada olduklarını söyleyen BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, “EGE4FED ile bölgesel kalkınma hikayesini birlikte yazacağız” dedi.

EGE4FED ismiyle kurulan birlikteliğin, sadece bir başlık değil; bölgenin kalkınması için stratejik bir vizyonun adıdır. İzmir’den Uşak’a, Manisa’dan Aydın’a, Denizli’den Balıkesir’e uzanan geniş bir coğrafyada çözüm üreten dört güçlü yapıyız. Şimdi bu gücü tek ses, ortak akıl ve sürdürülebilir vizyonla birleştiriyoruz ve EGE4FED Koordinasyon Grubu’nu da kuracağız” dedi.

Kurulacak bu grubun dört federasyonun entegre kalkınma vizyonunu yöneteceğini belirten Güneş, “Ayrıca Ege STK Atlası hazırlığına başlayacağız. Bu atlasla bölgemizin potansiyelini en iyi şekilde yansıtacak projeler geliştirilecek. Ege’nin gücü, sadece ekonomik verilerle değil, bu salondaki iradeyle anlam kazanacaktır” dedi.

Süleyman Sönmez: “Bölgesel kalkınma dengeli büyümenin temelini oluşturuyor”

Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, bölge federasyonlarının bir arada, eşgüdüm içerisinde faaliyet göstermesinin, başkanlık döneminin başından bu yana teşvik ettiği bir konu olduğunu belirterek, “Ege’deki dostlarımız bu yolda öncü oldular ve Türkiye genelindeki federasyonlarımız içinde ilk ortak çalışma girişimini başlattılar. Bölgesel kalkınma sadece yerel refah sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ülke genelinde kırılganlıkları azaltarak, dengeli büyümenin temelini oluşturuyor. Artık kalkınmayı merkezi politikalarla değil, bölge tabanlı iş birlikleriyle inşa etmek zorundayız” dedi.

Sunumlar yapıldı, fikirler tartışıldı

İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet YAVUZ ve Yeşil Büyüme Politikaları Birim Başkanı Emine Bilgen EYMİRLİ, İzmir Endüstriyel Simbiyoz Projesi kapsamında geliştirilen ulusal endüstriyel simbiyoz yazılımı Ecocycle hakkında bir sunum gerçekleştirdi. İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Yavuz ve Yeşil Politikaları Birim Başkanı Emine Bilgen Eymirli, Endüstriyel Simbiyoz Programı Bilgilendirmesi içeren bir sunum gerçekleştirdi. Sanayi işletmelerinin atık, yan ürün, kapasite ve enerji gibi atıl kaynakların alış verişini yapabileceği, ulusal ölçekte hizmet verecek ilk web tabanlı yazılım platformu olan Ecocycle’ın yakın zamanda sanayicilerin kullanımına sunulacağı ifade edildi. İşletmeler arasındaki kaynak alışverişi sürecini yöneten, öğrenen algoritması sayesinde yeni kaynak ve eşleşme önerileri sunan; elde edilen çevresel kazanımları raporlayabilen Ecocycle yazılımının, İzmir’de endüstriyel simbiyoz uygulamalarının yaygınlaşmasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

KOSGEB Döngüsel Ekonomi desteklerini anlattı

KOSGEB İzmir Müdürü Levent Aslan, ‘Döngüsel Ekonomi’ başlığı altında KOSGEB desteklerini anlatan bir bildiri sunarken, TÜRKONFED Yeşil Dönüşüm Komisyonu Başkanı Onur Ünlü ve UNDP Özel Sektör Programları ve Stratejik Ortaklıklar Proje Müdürü Simay Kardeş, Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Sunumu kapsamında ‘Kalkınma Hedeflerinden İlham Alan Projeler ve Geleceği Şekillendiren Gelişmeler’ panelini yaptılar.

Sunumların ardından EGE4FED çatısı altında bulunan dört federasyonun temsilcileri tanıtım konuşmaları yaptı ve “Dayanıklılık” temalı Ortak Akıl Çalıştayı gerçekleştirildi