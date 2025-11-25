EGİAD Başkanı Kaan Özhelvacı: “Uluslararası ticaret KOBİ’ler için tercih değil zorunluluk”

İZMİR / EKONOMİ

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), üyelerinin uluslararası pazarlara erişimini güçlendirmek ve dış ticaret kapasitesini artırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği iş birliğiyle “İtalya ile İş Yapmak” başlıkli bir seminer düzenledi.

Etkinlikte, EGİAD Önceki Dönem Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu Başkanı ve EGİAD İtalya Dış Ticaret Elçisi Uğur Barkan, İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Pietro Alba, Genel Sekreter Eren Alpar, Oda Yönetim Kurulu Üyesi ve EGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Güven Şahin konuşmacı olarak yer aldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, Türkiye–İtalya ekonomik ilişkilerinin güçlü ve sürdürülebilir bir yapı sunduğunu vurgulayarak, “İtalya, Türkiye’nin Avrupa Birliği içerisindeki en önemli ticaret ortaklarından biridir. 2024 yılı itibarıyla 28 milyar dolara ulaşan ticaret hacmi, iki ülke arasında güçlü ve çok boyutlu bir ekonomik ilişkiye işaret ediyor. Türkiye ve İtalya, orta-yüksek teknolojili sanayi yapıları, güçlü KOBİ ekosistemleri ve ortak Akdeniz ticaret geleneği ile birbirini doğal olarak tamamlayan iki ülke. Makine ve otomasyon teknolojileri, yeşil dönüşüm, enerji verimliliği, gıda teknolojileri ve tasarım odaklı sektörler Türk iş dünyası için önemli fırsatlar barındırıyor” diye konuştu. Genç iş insanlarının yalnızca ulusal pazarlarda değil, uluslararası ölçekte de güçlü bir aktör hâline gelmesinin artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu belirten Özhelvacı, “EGİAD olarak; dış ticaret elçilerimiz, uluslararası ilişkiler komisyonumuz, iş heyetlerimiz ve ülke bazlı seminerlerimizle bu sürece güçlü destek sunuyoruz. Bugün burada yalnızca bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirmiyoruz; Ege’den Avrupa’ya uzanacak yeni iş birliklerinin temelini atıyoruz. Bu etkinliğin üyelerimize İtalya ile iş yapma süreçlerinde önemli bir perspektif kazandıracağına inanıyorum” dedi.