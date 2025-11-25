EGSD 33. yılını kutladı

İZMİR / EKONOMİ

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD), kuruluşunun 33. Yılını kutladı. Hyatt Regency İzmir İstinyepark’ta yapılan geceye Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Kızılgüneşler ve Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Tahir Özdemir, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Eşbaşkanı Toygar Narbay, BEGOS Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan Seyfeli sivil toplum kuruluşları başkanları, geçmiş dönem başkanları, dernek üyeleri ve paydaşlar katıldı.

“Geleceğe iz bırakacak projeler üretmeye devam edeceğiz”

Gecenin açılış konuşmasını yapan EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Akçakaya, büyük bir aile olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Derneğimiz Ege Bölgesi’nde üretimden ihracata, istihdamdan sektör vizyonuna yön veren çok değerli bir sektör birlikteliği oluşturdu. 15. dönem yönetim kurulu olarak bizler daha sürdürülebilir daha yenilikçi ve küresel ölçekte rekabet gücü yüksek bir sektör için kararlılıkla çalışıyoruz. Yeni dönemde sektörü ileri taşıyacak projelere öncülük etmeye, gençleri, tasarımcıları desteklemeye ve uluslararası işbirliklerini güçlendirmeye ve geleceğe iz bırakacak projeler üretmeye devam edeceğiz. Birlik ve dayanışma, bizi bugünlere getiren en büyük güç. Bu güçlü yapıyı daha da ileriye taşımak için tüm üyelerimizle el ele vererek çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.