EİB Moda Tasarım Yarışması 20 yılı geride bıraktı

İZMİR / EKONOMİ

Fasonculuktan katma değerli ihracata yönelmek için 2000’li yılların başında tasarıma yatırım yapmaya başlayan, tasarımı Türkiye’nin katma değerli ihracat vizyonunun merkezine yerleştiren, Türk moda endüstrisinin küresel rekabet gücünü tasarımla artırmayı hedefleyen Ege İhracatçı Birlikleri Moda Tasarım Yarışması 20. yıla ulaşmanın gururunu yaşıyor.

Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirilen “Tasarımın İzinde 20. Yıl EİB Moda Tasarım Yarışması Lansmanı”nda yarışmanın 20 yıllık serüveni boyunca sayısız başarı hikâyesine ev sahipliği yaptığını belirten Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) Başkanı Burak Sertbaş, “Geçmiş finalistlerimizin bugün sektörde geldikleri noktalar, bu yarışmanın Türk hazır giyim sektörüne ve ihracatımıza sağladığı katkının en somut göstergesi. Artık hepimiz biliyoruz ki, yalnızca üretmek yetmiyor. Küresel rekabetin bu denli sert olduğu bir dönemde; fark yaratan, katma değer üreten, sürdürülebilir ve yenilikçi tasarımlar ortaya koymak zorundayız. Tasarım, bizim için estetik bir tercih olmanın çok ötesinde; markalarımızı güçlendiren, uluslararası pazarda rekabet üstünlüğü sağlayan stratejik bir yatırım. Bu yarışma, sadece bir başvuru formu ve bir koleksiyondan ibaret değil. Tasarım eğitimi alan gençlerimizi EİB 20. Moda Tasarım Yarışması’na başvurmaya davet ediyorum” dedi.

Hazar: “Yurtdışında eğitim ve yaşam fırsatı sunuyor”

EİB Moda Tasarım Yarışması Organizasyon Komitesi Başkanı ve EHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Tuğba Hazar, EİB Moda Tasarım Yarışması’nda dereceye giren tasarımcılara Ticaret Bakanlığı’nca 1 yıl yurtdışında moda eğitimi olanağı sunulduğunu değinerek, “Bunu ABD, İngiltere, İtalya gibi ülkelerden hangisini isterlerse orada deneyimleyebiliyorlar. İlk 10’a kalan finalistler inanılmaz network elde ediyor. Bu yarışmada dördüncü olmuş bir tasarımcıyla ben 7 yıldır çalışıyorum. Milano’daki showroomumun başında görev yapıyor” dedi.

Türkiye’de Bahar Korcan ve Arzu Kaprol gibi tasarımcıların birinci jenerasyon tasarımcılar olduğunu, kendilerinin ikinci jenerasyonu temsil ettiğini dile getiren Moda Tasarımcısı Simay Bülbül, sosyal medya ve yapay zekanın zirve yaptığı günümüzde herkesin tasarımcı olduğunu, tasarım yarışmalarının bu kitleden ayrışmayı sağlamak adına önemli bir misyonu üstlendiğinin altını çizdi.

Erkan: “Kendi koleksiyonlarımın tohumları bu yarışmada atıldı”

Moda Tasarımcısı Özlem Erkan, kendi koleksiyonlarını oluşturmanın tohumlarını EİB Moda Tasarım Yarışması’na katıldıktan sonra attığını, kendi markasını oluşturma fikrinin yarışma sonrasında geliştiğini aktarırken, İzmir Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Esin Özyiğit, 2016 yılında 20 moda tasarımcısının katılımıyla İzmir Moda Tasarımcıları Derneği’ni kurduklarını, İzmir’de tasarım kültürünün yaygınlaşması için çaba gösterdiklerini anlattı. EİB Moda Tasarım Yarışması’nın Mentörü Nazlı Terzioğlu da yarışmaya katılan genç tasarımcıların mülakat, sunum deneyimi edindiklerini, bu yıl da genç tasarımcıların yoğun katılımını beklediklerini vurguladı.