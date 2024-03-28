Emirdağ’a 27 ülkeden binlerce konaklamalı hasta getirdi

ABDULLAH SÖNMEZ / AFYONKARAHİSAR

Sağlık turizmi son yıllarda dünyada en hızlı büyüyen turizm kollarından biri. Türkiye de bu konuda ciddi bir potansiyel taşıyor. Ağız ve diş sağlığı konusunda hizmet vermek amacıyla 2007 yılında faaliyete başlayan Smile Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği de, 16 yıllık tecrübesiyle sağlık turizminde ses getiren bir başarı hikayesine imza atıyor. Eskişehir’de kurulan, 2022 yılında ikinci polikliniğini Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde açan Smile, 2023 yılı itibarıyla 27 ülkeden binlerce hastaya hizmet vererek bölge ekonomisine önemli katkılar sağladı.

Sağlık hizmetleri konusunda Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesindeki öncü kuruluşlardan biri olarak öne çıkan Smile Ağız ve Diş Sağlığı polikliniği, hem bölgenin sağlık turizmi potansiyelinin artmasına katkıda bulunuyor hem de yerel halkın sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesinin önünü açıyor. Şirketlerinin sadece bir sağlık merkezi olmanın ötesinde, topluma hizmet etme ve sağlık hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırma hedeflerini güden bir kurum haline geldiğini belirten Smile Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Genel Koordinatörü Hasan Hüseyin Köksal, bu başarının arkasında geniş vizyonları ve toplumsal sorumluluk anlayışlarının yattığını söyledi.

Afyonkarahisar’ın Türkiye’nin sağlık turizmi potansiyeli en yüksek illerinden biri olduğuna dikkat çeken Köksal, şehrin modern sağlık altyapısı, nitelikli sağlık personeli ve rekabetçi fiyatlarıyla sadece ülke genelinde değil, dünya çapında sağlık turizmi alanında tercih edilen bir destinasyon haline geldiğini aktardı.

Bu başarıda, şehrin sağlık kuruluşlarının önemli bir rolü bulunduğuna değinen Köksal, Smile Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği olarak kentin bu yükselişinde önemli bir aktör olarak yer aldıklarını dile getirdi. Kuruldukları günden bu yana kaliteli hizmet anlayışıyla binlerce hastaya şifa dağıtmaya devam ettiklerini kaydeden Köksal, sahip oldukları modern altyapı ve uzman kadrolarıyla sadece Emirdağ’ın değil, aynı zamanda çevre illerden ve yurtdışından 27 ülkeden gelen binlerce hastanın da tercih ettiği bir sağlık merkezi haline geldiklerinin altını çizdi.

“Bölgenin sağlık turizmi potansiyelini artırıyoruz”

Emirdağ’daki sağlık açığının kapatılmasına yönelik önemli çalışmalara imza attıkları bilgisini paylaşan Hasan Hüseyin Köksal, “Özellikle yaz aylarında nüfusunun 20 binden yaklaşık 200 bine çıkmasıyla Emirdağ’daki sağlık hizmetlerine erişimde ciddi zorluklar yaşanıyor. Bu durum, bölgenin sağlık hizmetleri konusundaki ihtiyacını ve potansiyelini ortaya koyan bir unsur. Smile Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği olarak Emirdağ’daki faaliyetlerimizle bölgenin sağlık turizmi potansiyelini artırmak ve yerel halkın sağlık hizmetlerine daha kolay erişebilmesini sağlamak için çaba gösteriyoruz. Özellikle ilçenin sağlık hizmetlerine erişimindeki eksiklikleri gidermek ve bölge halkının sağlık ihtiyaçlarını karşılamak adına özel sağlık hizmetleri sunuyoruz” diye konuştu.

Sadece sağlık hizmetleri sunmakla kalmayıp aynı zamanda topluma fayda sağlama ve iyilik elçisi olma misyonunu da üstlendiklerine dikkat çeken Köksal, sosyal sorumluluk projeleri ve çeşitli kampanyalar aracılığıyla topluma katkı sağladıklarını ve sağlık hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak adına çeşitli çalışmalara imza attıklarını söyledi. Bu kapsamda, düzenledikleri sağlık taramalarıyla toplumun diş sağlığına ve genel sağlığına dikkat çekerek bilinçlendirme çalışmaları düzenlediklerini belirten Köksal, ihtiyaç sahibi olanlara ücretsiz veya indirimli tedavi imkanı sunduklarını açıkladı.

Başarının ardındaki en önemli etkenlerden biri teknoloji

Başarılarının arkasındaki en önemli etkenlerden birinin teknolojiye yaptıkları yatırımlar olduğunu vurgulayan Hasan Hüseyin Köksal, “Polikliniğimizde son teknolojiye sahip ekipmanları kullanarak hastalarımıza en iyi hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca, Ar-Ge alışmalarına önem vererek sektördeki yenilikleri takip edip, uyguluyoruz. Bu sayede, poliklinik sağlık hizmetlerimizdeki kaliteyi sürekli olarak artırıyoruz ve hastalarımıza en modern tedavi yöntemlerini sunuyoruz. Bu altyapımız bölgede sağlık hizmetleri konusundaki öncü kuruluşlardan biri olmamızı sağladı” ifadelerini kullandı.