Tepebaşı Belediyesi, 8 bin kişiyi iftar sofralarında buluşturdu

ESKİŞEHİR

Yaşamkent Mahallesi’nde kurulan iftar sofrasını ziyaret eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, etkinliğe yoğun katılım gösteren vatandaşlarla selamlaşırken, hayırlı Ramazanlar diledi. Başkan Ataç ile bol bol fotoğraf çektiren vatandaşlar, Yaşamkent Mahallesi’nde kurulmaya başlayan semt pazarı için de teşekkürlerini iletti.

“Hizmet etmeye devam edeceğiz”

İftar sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Ataç, “Yıllardır Ramazan aylarını ilçelerimizde büyük bir beraberlikle geçiriyoruz. Hep birlikte iftar yapmanın, aynı sofraya oturmanın huzurunu yaşıyoruz. Bugün ise hem Tunalı Mahallesine hem de Yaşamkent Mahallesine iftar sofralarımızı kurduk. Komşularımızın güler yüzünü görmek bizleri de mutlu ediyor. Yaşamkent Mahalle sakinlerimiz pazar günleri kurulmaya başlayan semt pazarından memnuniyetlerini belirtiyorlar. Bizler vatandaşımız yaşam kalitesini arttırmak için hizmet etmeye, yatırım yapmaya devam edeceğiz. Yeter ki onların yüzü gülsün. Ben tüm hemşehrilerimin Ramazan ayını kutluyorum” dedi.