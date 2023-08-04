Enclean, GES’lerin ömrünü uzatacak

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Sağladıkları hizmetle GES yatırımlarını koruma ve olası zararları azaltma fırsatı sunduklarını açıklayan Enclean Kurucusu Kağan Sarıtaş, keşif ekiplerinin santrallerin üretim grafiklerini ve fiziksel keşiflerini tamamladıktan sonra raporlaştırdıklarını belirterek üretimde kayıplara sebep olacak durumları belirleyip buna uygun bakım ve temizlik paketi sunduklarını söyledi.

Enclean isminin energy (enerji) ve clean (temiz) kelimelerinin birleşiminden oluştuğunu ifade eden Kağan Sarıtaş, “Yaklaşık bir yıllık Ar-Ge sürecinin ardından firmamızı kurduk. GES konusunda donanımlı ve sertifikalı 7 kişilik ekibimizle güneş panellerine yönelik temizlik ve bakım hizmeti veriyoruz. Bu hizmet doğrultusunda yatırımcılarımızın santrallerine yapmış olduğu yatırımı korumalarını ve olası zararlarını minimuma indirmeyi planlıyoruz. Mobil araçlarımız sayesinde Türkiye’nin her yerine ulaşma altyapısına sahibiz” diye konuştu.

Uzaktan kontrollü endüstriyel temizlik robotları ile güneş panellerine zarar vermediklerini dile getiren Kağan Sarıtaş, “Temizlik esnasında panel üzerinde kireç ve tortu oluşmaması için saf su kullanıyoruz. İşlem süresince üretimde herhangi bir kayıp yaşanmıyor. Temizlik robotumuz noktasal olarak 0,6 pascal basınç uygulayan sınıfının en hafif robotudur. Paletli yapısı ile hem çatı hem de arazi santrallerini rahatlıkla temizleyebiliyoruz” dedi.

“Paneller yılda iki defa temizlenmeli”

Güneş paneli temizliği konusunda yeterli bilgiye sahip olunmadığını vurgulayan Kağan Sarıtaş, sözlerine şöyle devam etti: “Panel temizliği yapılmaması ciddi maddi kayıplara, yatırımın geri dönüş süresinin çok uzamasına ve panellerin oksitlenerek garanti dışı kalmasına neden olmaktadır. Bu tür olumsuzlukların yaşanmaması için panellerin yılda en az 2 defa temizlenmesi gerekmektedir. Ayrıca doğru ekipmanların kullanılması da çok önemli. Yeterli uzmanlığa sahip olmayanlar tarafından ağırlık optimizasyonu olmayan ürünlerle yapılan temizlik işleri panellere ciddi zararlar verebilmektedir. Bu yüzden sertifikasyonu tam olan robotların kullanılmalı.”