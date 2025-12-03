ENSİA’dan Güney Doğu Asya’da iki stratejik adım

İZMİR / EKONOMİ

Enerji Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ENSİA), Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) bölgesinin önde gelen temiz enerji platformlarından ASEE – ASEAN Smart Energy & Energy Storage Expo ve AWE – ASEAN Wind Energy Expo Fuarları’nın küresel destek komitelerine resmen üye oldu.

Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Tayland'ın oluşturduğu ASEAN; temiz enerji sektörünün küresel büyüme trendlerinin sıklet merkezleri arasında yer alıyor. Bu stratejik iş birliği ile 50 kişiden oluşan ENSİA heyeti, 25–27 Mart 2026 tarihlerinde Tayland’ın başkenti Bangkok'ta eş zamanlı olarak düzenlenecek fuarlarda ücretsiz olarak ziyaretçi olacak.

Türkiye'de yenilenebilir enerji ve endüstriyel inovasyonun gelişimine odaklandıklarını belirten ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Aygün Anbar, “Uluslararası iş birliği, sürdürülebilir kalkınma ve dekarbonizasyon taahhütlerimizi yansıtan Küresel Destek Komitesi üyeliğimiz kurumsal üyelerimiz ile ASEAN bölgesindeki firmalar arasındaki yatırım ve ticaret köprüsünü güçlendirirken, enerji dönüşüm sürecini de hızlandıracak. ASEAN bölgesi, son yıllarda yenilenebilir enerji ve enerji depolama teknolojilerinde dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından biri haline geldi. Bu stratejik adımımız ile Türkiye’de konuşlu firmaların inovatif üretim güçlerini, ASEAN bölgesindeki yatırımcılar ve teknoloji sağlayıcılarıyla buluşturarak yeni ticari köprüler kurulmasını sağlayacağız” dedi.

“ENSİA en güçlü temsiliyete sahip STK’lar arasında”

ASEE Organizasyon Komitesi adına açıklama yapan Elena Fok ise ENSİA’nın Türkiye’nin yenilenebilir enerji, yeşil hidrojen, rüzgâr ve güneş teknolojileri, enerji depolama ve endüstriyel Ar-Ge alanlarında en güçlü temsil gücüne sahip sivil toplum kuruluşlarından biri olduğuna dikkat çekerek, ENSİA’nın Küresel Destek Komitesi üyeliğinin; Türkiye ile ASEAN ülkeleri arasındaki stratejik bağı güçlendireceğini; girişimci, üretici ve teknoloji şirketleri için yüksek değerli fırsatlar yaratacağını vurguladı.