ERİAD’dan Kuzey Makedonya’ya iş birliği çıkarması

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Eskişehir Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ERİAD), Rüştü Şentuna Başkanlığında oluşan bir heyetle Kuzey Makedonya’da önemli temaslar gerçekleştiriyor. Eskişehir ve Balkanlar arasında sanayi, ticaret ve kültürel iş birliklerini arttırmak ve somut adımlar atmak üzere düzenli olarak mesai harcayan ERİAD heyeti, Kuzey Makedonya’da Başbakanlık, Sanayi ve Ticaret Odaları ile Üniversiteleri kapsayan yoğun bir ziyaret programında bulunacak.

Heyet programın ilk günü Kuzey Makedonya’nın en büyük 2. şehri olan Tetova Belediye Başkanı Bilal Kasami ve daire başkanları ile bir araya geldi. Başkan Hasami ve yönetimi tarafından büyük bir ilgiyle kabul edilen ERİAD heyeti, Eskişehir ve Tetova arasında yapılabilecek yatırım ve iş birlikleri ile ilgili tavsiye ve önerilerde bulundu.

Eskişehir yerel yönetimleri ile ticari ve kültürel bağlar kurmak için ERİAD ve Başkan Rüştü Şentuna’yı elçi olarak gördüklerini belirten Tetova Belediye Başkanı Hasami, aynı zamanda tetova’da kurulması planlanan Teknopark konusunda Eskişehir ile ortak adımlar atmak istediklerini belirtti.

Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ve gerçekleşen temasların somut projelere dönmek üzere olduğunu belirten Rüştü Şentuna, “Kuzey Makedonya’da 3 gün boyunca yoğun temaslarımız olacak. Her yerde bizi onurlandıran ve mutlu eden bir sevgiyle karşılanıyoruz. Eskişehir’e sadece ticari değil, kültürel anlamda katkı sağlayacak eserler ve iş birlikleri için daha önce temelini attığımız tohumların meyvelerini alıyoruz. Bir sivil toplum kuruluşu olarak tüm yönetim kurulumuz ve üyelerimizle elimizden gelen tüm katkıyı vereceğiz” diye konuştu.