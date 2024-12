ESİAD Başkanı Sibel Zorlu: “İzmir’in kalkınması kurumlar arası işbirlikleriyle hızlanır”

Takip Et

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) üyeleriyle bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, altyapıdan çevreye, ulaşımdan kentsel dönüşüme kadar geniş bir yelpazede kentin sorunlarına ilişkin projelerini iş insanlarıyla paylaştı. ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu da şehrin kalkınma hızını artırabilmesi için kurumlar arası işbirliğine her zamankinden fazla ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Kendi kendine yetebilen, enerjisini üreten, dışa bağımlı olmayan bir İzmir hedeflediklerini dile getiren Sibel Zorlu, “İzmir ve bölgesi, gelişmiş sanayi alt yapısının yanı sıra 9 üniversite, 5 teknoloji geliştirme bölgesi, 102 Ar-Ge merkezi ve 25 tasarım merkezi ile önemli bir avantaj yakalamış durumda. İzmir’in bu potansiyelini daha da ileri taşımak ve bölgeyi yatırımcılar için cazibe merkezi haline getirmek için kurumlar arası iş birliğine her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Kamu ve özel sektör arasındaki etkileşim ve koordinasyonun son derece önemli olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

İzmir’in tarihi, coğrafi ve ekonomik avantajları olduğunu vurgulayan Zorlu, “Yeşil, mavi ve dijital dönüşümün gerçekleştiği, teknoloji üssü haline gelmiş, yatırımlar kenti İzmir hayalimiz var. Kentimizin refahını ve yaşam kalitesini artıracak her projede sorumluluk üstlenmeye hazırız. Bugün burada dile getirilecek taleplerin, beklentilerin, İzmir’in geleceğine yön verecek stratejik planlamalara ışık tutmasını temenni ediyoruz” dedi.

Cemil Tugay: “Yüzde 1 ihtimal için bile çalışmaya değer”

İzmir’in sahip olduğu potansiyelin yeterince harekete geçirilemediğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Kalkınma, refah ve yaşam kalitesi açısından beklenen seviyeye ulaşamadık. Bu sorumluluk hepimizin. Doğru hedefler koyarak, hep birlikte bu potansiyeli harekete geçirmeliyiz” dedi.



İzmir’in 2030 yılına kadar karbon nötr şehir olma hedefini hatırlatan Tugay, “Avrupa Birliği İzmir’e inandı ve İzmir’i Türkiye’nin tek iklim nötr misyon şehri olarak belirledi. ESİAD olarak siz de bu çabaya katılın. Bu işi birlikte yapalım ve İzmir’i 2030’da karbon nötr hale getirelim. 5 sene var. Karbon nötr olmak için yüzde 1 ihtimal bile varsa onun için çalışmaya değer. Bunun en önemli ayağında enerji verimliliği var. Diğer yandan suyu, gıdayı, atığı doğru yönettiğimiz bir süreç. Bugün elektrikli olmayan araçlar Londra'nın merkezine para ödemeden giremiyor. Böyle kararları niye İzmir'de almayalım? İnanın yaparız. Avrupa Misyon Şehri etiketiyle yurt dışından da destekler alarak ama komple bir şehir olarak bu konuda çaba göstermeye değer. ESİAD buna en uygum kurumlardan biri” ifadelerini kullandı.