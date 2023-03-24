Eskişehir, İşin Erbapları Projesi ile istihdamı artırmayı hedefliyor

Abdullah SÖNMEZ



ESKİŞEHİR - Eskişehir Valiliği öncülüğünde ESO, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ile meslek lisesi öğrencilerinin ilgi ve yeteneklerine uygun alanlara yönlendirilerek iş hayatına kazandırılması hedefleniyor.



Toplantının açılışında konuşan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, “Mesleki okullarımızın niteliğinin artırılması hususunda çok değerli olan bu proje ile sanayimizin ana dinamiğini oluşturan nitelikli personeller yetiştirerek istihdamın artmasını sağlayacağız” diye konuştu.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, projeye bütün sanayicilerin destek vermesi gerektiğinin altını çizdi. Eskişehir’deki gençlerin işsizlik sorununu çözmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Kesikbaş, şöyle konuştu: “Eskişehir sanayisinin ihtiyacı olan sektörlerde uygun insan profilinin yetiştirilmesi bizim için çok önemli.

Geleceğimizin güvencesi ve teminatı olan gençlerin mesleki eğitime kavuşması ve meslek hayatına kazandırılması açısından elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Bir yandan koçluk yaparken bir yandan gelecek vizyonu ve sanayinin beklentileri açısından tecrübelerimizi aktarmak en büyük hedefimiz olacak. ESO olarak 16 meslek komitemizle beraber bu projeye maddi ve manevi büyük destek vereceğiz.”

Projenin paydaşları arasında yer alan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okulları ve öğretmenleri ile yoğun çalışmalar gerçekleştireceğini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, “İşin erbaplarını yetiştirmek istiyoruz. İşini iyi bilen, işin ustası sanayicilerimizin yönlendirmeleriyle bu sefer makine değil işgücü üretilecek. Eskişehirli sanayicilerimiz bir yandan üretirken bir yandan da geleceğin Türkiye'sini yönetecek olan insan kaynağına dokunarak onlara erbaplık edecekler. Bu projeyle üretime katkı sağlayacak bireyler yetiştirileceğine inanıyorum” dedi.