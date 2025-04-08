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Eskişehir'de bot ve gondol seferleri durduruldu

Porsuk Çayı'nda yapılan dip temizliği nedeniyle Bot ve Gondol seferleri 20 Nisan tarihine kadar duyuruldu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir'i ziyaret edecek turistlerin duyuruyu dikkate almalarını istedi.

Haber Merkezi
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Eskişehir'de bot ve gondol seferleri durduruldu
Bot ve Gondol seferleri 20 Nisan tarihinde başlayacak
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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Porsuk Çayı’nda gerçekleştirilen dip temizliği çalışmaları nedeniyle 8 Nisan Salı gününden itibaren bot ve gondol seferlerinin bir süre hizmet veremeyeceğini açıkladı. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:  “Kıymetli
hemşehrilerimiz, şehrimizi ziyarete gelecek değerli misafirlerimiz, Porsuk Çayı'nda yürüttüğümüz dip temizliği çalışmalarında su seviyesinin azalması sonucu 8 Nisan 2025 Salı günü itibariyle bot ve gondollarımızla bir süre hizmet verilemeyecektir. Köprübaşı bölgesindeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 20 Nisan itibariyle bot ve gondollarımızın tekrar çalışmaya başlaması planlanmaktadır.”

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