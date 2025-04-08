Eskişehir'de bot ve gondol seferleri durduruldu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Porsuk Çayı’nda gerçekleştirilen dip temizliği çalışmaları nedeniyle 8 Nisan Salı gününden itibaren bot ve gondol seferlerinin bir süre hizmet veremeyeceğini açıkladı. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kıymetli

hemşehrilerimiz, şehrimizi ziyarete gelecek değerli misafirlerimiz, Porsuk Çayı'nda yürüttüğümüz dip temizliği çalışmalarında su seviyesinin azalması sonucu 8 Nisan 2025 Salı günü itibariyle bot ve gondollarımızla bir süre hizmet verilemeyecektir. Köprübaşı bölgesindeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 20 Nisan itibariyle bot ve gondollarımızın tekrar çalışmaya başlaması planlanmaktadır.”