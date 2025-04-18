ESÜHMİB Başkanı Bedri Girit: “Bana göre yumurta, süt tozu ve tereyağında yasaklı listedeyiz”

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ESÜHMİB), 2024 yılı olağan mali genel kurul toplantısı yapıldı. Türkiye’nin 2024 yılında 261 milyar dolar ihracat performansı olduğunu hatırlatan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, yumurta, süt tozu ve tereyağında konulan kotaların sektöre olumsuz etkilerini hatırlatarak, “Bana göre bu ürünlerde yasaklı listesindeyiz” dedi.

Dövizin enflasyonla paralel olarak gitmesi gerektiğini dile getiren Girit, “Türkiye’de önümüzdeki yıl ekonomide bir daralma bekleniyor. Türkiye’de her ne kadar 2.7 büyüme olsa da bizim daha çok ürün sattığımız gelişmiş ülkelerin büyüme oranı 1,8. 2025 biraz daha zor bir yıl olacak. Daha çok çalışmamız gerekiyor. Ülke algısını yukarı çıkartacak hamleler içinde olmamız lazım. Firmalarımız da bu paralelde hareket etmeli. Buradaki hiç kimsenin birbirine rakip olmadığını gerçekten idrak etmeliyiz. Çünkü buradaki amacımız da birbirimize değil başkalarına rakip olmak. Kendimize rakip olmamız gerekmiyor” diye konuştu.

“İhracat birim fiyatımız ülke ortalamasından iyi”

Türkiye’nin 2024 yılında 261 milyar dolar ihracat performansının 36 milyar dolarının tarım olduğunu, bunun da 3 milyar 863 milyon dolarının Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin iştigal alanının sağladığını dile getiren Girit, “İki kademede oldukça güzel bir performansımız var. Balıkçılık sektöründe geçen sene 2 milyar dolarlık kritik sınırı aşmış durumdayız. Yine kanatlı sektöründe de etle yumurtayı birleştirdiğimizde 1 milyar doların üzerinde ihracatımız söz konusu. 400 milyon dolarlık süt ve 32 milyon dolarda balımız ve diğer kalemlerimiz var. Türkiye genelindeki bizim birliğin iştigal konusundaki ihracat birim fiyatı 3,15 dolar ama aynı bizim birliğimizin birim fiyatı 4 dolar. Türkiye genelinden daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Bizim iştigal alanımızdaki ihracatın yüzde 45’ini Ege’den ama balık özelinde baktığımız zaman da yüzde 68’inin bölgemizden olması bizim için bir gurur tablosu. Birim ihracat fiyatını daha yüksek ve sürdürülebilir hale getirmemiz gerekiyor. Burada devlete ve firmalar olarak bizlere düşen görevler var” dedi.

Başarılı ihracatçılar ödüllendirildi

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 2024 yılı olağan mali genel kurul toplantısı sonrasında yapılan İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştirilen firmalara ödül verdi.