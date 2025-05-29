Faruk Güler ESBAŞ’ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili oldu

EKONOMİ / İZMİR

Bu yıl 35. yaşını kutlayan Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.’de (ESBAŞ) önemli bir görev değişikliği gerçekleşti. 2013 yılından bu yana şirketin Yürütme Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Faruk Güler, yönetim kurulunda da başkan vekili olarak görev yapacak. Şirketin 26 Mayıs 2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda, görevini bırakan ancak danışman olarak şirkete destek vermeye devam edecek olan Edward Rufus Mills’ten boşalan ESBAŞ Yönetim Kurulu üyeliğine Faruk Güler getirildi.

Genel Kurulda, şirketin kuruluşundan bu yana Yönetim Kurulunda görev yapan Aran Herschl Dokovna, Larry Stephen Hymes ve Edward Rufus Mills’e 35 yıllık katkılarından dolayı özel hediyeler takdim edildi.

ESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Tuncer, üç isme de teşekkür ederek, “35 yıldır aynı vizyonla görev yapabilmek büyük bir başarı. Faruk Bey’in yönetim kuruluna katılımından onur duyuyoruz. ESBAŞ’ın Faruk Bey’in liderliğinde yaptığı çalışmalardan gurur duyuyorum ve gelecekteki başarılarımızın artarak devam edeceğine inanıyorum” dedi.

2013 yılından bu yana ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Güler, 2021 itibarıyla BASBAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yürütme Kurulu Başkanı olarak da görev yapıyor. Güler, kuruluşuna öncülük ettiği Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyor.