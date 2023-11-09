Ferat, yeşil dönüşüm yatırımlarına odaklandı

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da 1990 yılında bölgedeki tarımsal üretimde oluşan yüksek dalgıç pompa talebini karşılamak üzere kurulan Ferat A.Ş. hayata geçirdiği doğru büyüme yatırımları ve ürün yerlileştirme çalışmalarına devam ediyor. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi’nde 15 bin metrekaresi kapalı toplamda 26 bin metrekare alan üzerinde üretim yapan firma, yeni ürün çalışmaları sonucunda 12 inçlik dalgıç pompayı da portföyüne ekleyerek sektöründe 4 küresel firmadan biri olduğunu açıkladı.

Fırat Dalgıç Pompa Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Oğuz Singan, 2004 yılında ürün yerlileştirme çalışmaları için kurdukları Ar-Ge ekibinin meyvesini küresel firmalar arasına girerek aldıklarını söyledi. Şu anda çelik pompa, döküm pompa ve dalgıç motor kısmını yüzde 100 yerli olarak kendi fabrikalarında üretebildiklerini ve aynı zamanda teknik kadroları ve kalıphaneleri sayesinde tüm dalgıç pompa taleplerine yanıt verebildiklerini belirten Eyüp Oğuz Singan, “Dalgıç pompalar artık sadece yer altı sularında değil pek çok alanda kullanılmaya başlandı. Bizde ürünlerimizin çeşit sayısını artırarak yurt dışı pazarlardaki rekabet gücümüzü koruyoruz. Ürünlerimizi havuzlarda, içme suyu şebekelerinde, kaplıcalarda, tuzlu su arıtma tesislerine uygun hale getirdik. Son olarak Türkiye’nin ilk 12 inçlik dalgıç pompasını ürettik. Bu pompaları dünya çapında üreten 5’inci firma olmanın gururunu yaşıyoruz. Yeni mega dalgıç pompamızın gücü 550 beygire kadar çıkabiliyor. Yeni ürünümüz ile özellikle Avrupa pazarındaki elimiz daha da güçlendi. Yatay endüstriyel pompalar, özel tasarım pompalar, yeni nesil hidrofor sistemleri üretimi için de Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz su yönetiminde kullanılan tüm pompa sistemlerini iş ortaklarımıza bir bütün olarak sunmaktır” dedi.

Yeşil dönüşümle gelişecek

İhracattaki hedef pazarlarından birisinin de Avrupa olduğunu dile getiren Eyüp Oğuz Singan, AB’nin sınırda karbon düzenlemesinden olumsuz etkilenmemek ve pazardaki rekabet güçlerini artırmak için yeşil dönüşüm yatırımlarına odaklandıklarını aktardı. Hayata geçirdikleri son yatırımlarla birlikte dış bir firmaya bağımlı olmadan tam entegre üretim yaptıklarını ifade eden Singan, aynı zamanda kurdukları 1.3 megavatlık çatı tipi güneş enerji santraliyle elektrik ihtiyaçlarının tamamını güneşten karşıladıklarını söyledi. Singan, “Yeşil dönüşüm vizyonumuz kapsamında bir taraftan fiziki yatırımlarla karbon salınım oranlarımızı düşürüyoruz diğer yandan mevcut ürünlerimizin enerji tüketim oranlarını azaltıp, akıllı sistemlerle donatmak için Ar-Ge yapıyoruz. Üretim hatlarımızı da enerji tasarrufu sağlayan tam otomatik, bilgisayar kontrollü makinelerle yeniliyoruz. Ayrıca pek çok noktada robotlarımızı devre aldık. Paslanmaz hattımızda da kısa süre içinde robotlar hizmete başlayacak. Endüstri 4.0, yalın üretim ve yeşil dönüşüm vizyonumuz ile küresel ligdeki yükselişimize devam edeceğiz” diye konuştu.

İhracattaki lokomotif pazarlarının Afrika ve Güney Amerika ülkeleri olduğunu ifade eden Eyüp Oğuz Singan, Orta Doğu, Avrupa ve Türk-i Cumhuriyetlere de ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. Toplamda 26 ülkeye aktif ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Singan, şöyle devam etti: “Önümüzdeki süreçte en büyük hedefimiz yeni dış pazarlara giriş yapmak. Şuanda mevcut tüm pazarlarımızda büyüyoruz. Önümüzdeki süreçte üretim kapasitemizin yettiğince yeni ülkelere girişimizi sürdüreceğiz. Yeni giriş yaptığımız Kafkasya ve Orta Asya pazarlarındaki ülke sayımızın kısa süre içinde artmasını öngörüyoruz. Çünkü bölgedeki İtalyan firmalara karşı önemli lojistik avantajlara sahibiz. Ürün kalitemiz yüksek olduğu için Çinli firmalara karşı üstünlük kurabiliyoruz. Aktif pazar sayımızı artırmak için ulusal ve uluslararası alandaki fuarları kaçırmamaya gayret gösteriyoruz. Özellikle İstanbul SODEX Fuarı, İtalya Bologna Fuarı, İspanya Zaragoza Fuarı, Dubai Big Five Fuarı her yıl düzenli katıldığımız fuarlar olarak öne çıkıyor. Bu fuarlar sayesinde bir yandan yeni bağlantılar kururken diğer yandan yeni teknolojileri takip ederek üretim hatlarımızı sürekli güncel tutuyoruz.”