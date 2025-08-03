Fevzi Çondur: “Kuraklık pamuk üretimini tehdit ediyor”

AYDIN / EKONOMİ



Türkiye'nin stratejik tarım ürünlerinden pamuk, iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri altında alarm veriyor. Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Fevzi Çondur, 2025 üretim sezonuna dair yaptığı değerlendirmede, artan kuraklık, suya erişimdeki zorluklar ve yüksek girdi maliyetlerinin üretimi sürdürülemez hale getirdiğini vurguladı. “Pamuk artık sadece çiftçinin sorunu değil; tarımdan sanayiye, ihracattan istihdama kadar geniş bir zincir tehdit altında” diyen Çondur, sürdürülebilir üretim için acil ve bütüncül önlemler alınması çağrısında bulundu.



Türkiye'nin birçok pamuk üretim bölgesinde yağış rejimlerinin değiştiğini, yer altı su seviyelerinin düştüğünü ve sulama imkanlarının her geçen gün kısıtlandığını belirten Çondur, “İklim kaynaklı su yetersizliği, üretim planlamasını imkânsız hale getiriyor. Sulama maliyetleri artarken, suya ulaşamayan üretici pamuk ekmekten vazgeçiyor. Bu yalnızca bir tarımsal sorun değil, aynı zamanda kırsal kalkınma ve ekonomik istikrar sorunu” dedi.



Pamuk üretiminin iklim değişikliğinden en fazla etkilenen alanlardan biri olduğunu vurgulayan Çondur, tarımsal sulama altyapısının bölgesel ihtiyaçlara uygun şekilde hızlıca yenilenmesi gerektiğini ifade etti. İklim koşullarına dayanıklı, suyu daha verimli kullanan pamuk çeşitlerinin geliştirilmesi ve bu çeşitlerin üreticiyle buluşturulması gerektiğini belirten Çondur, bu alandaki AR-GE çalışmalarının desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Çondur, “Sürdürülebilir pamuk üretimi için su yönetimi artık ertelenemez bir konudur. İklim şartlarına uyum sağlayan bütüncül stratejiler geliştirilmezse, yaşanan kayıplar yalnızca üreticiyle sınırlı kalmaz; ülke ekonomisi de ciddi şekilde etkilenir. Üreticimizin, tüccarımızın ve sanayicimizin sürdürülebilirliğini temin edecek ve destekleyecek güçlü bir tarım-sanayi politikası artık elzemdir” diye konuştu.



“Artan girdi maliyetleri üreticiyi zorluyor”

Pamuk üreticisinin karşı karşıya kaldığı temel girdi maliyetlerindeki yükselişe dikkat çeken Çondur, “Gübre, mazot, tohum ve ilaç gibi üretim kalemlerinde yaşanan fiyat artışları, çiftçilerimizin üretim faaliyetlerini sürdürebilmesini zorlaştırmaktadır. Bu durum, üreticilerin pamuk ekiminden uzaklaşmasına ve üretimin azalmasına yol açmaktadır. Kalıcı ve sürdürülebilir çözümlerle girdi maliyetlerinin düşürülmesi, üreticimizin desteklenmesi elzemdir” dedi.