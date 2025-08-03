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Fevzi Çondur: “Zeytinlik alanların madenciliğe açılması telafisi mümkün olmayan kayıplara yol açar”

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, zeytinlik alanların madenciliğe açılmasına sert tepki göstererek, “Bu düzenleme, sadece doğayı değil, tarımı, üreticiyi ve ülke ekonomisini tehdit ediyor. Zeytin bizim geleceğimizdir” dedi.

Haber Merkezi
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Fevzi Çondur: “Zeytinlik alanların madenciliğe açılması telafisi mümkün olmayan kayıplara yol açar”
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AYDIN / İZMİR
 
Zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılmasına yönelik yasal düzenleme, tarımsal üretim ve kırsal ekonomiye etkileri açısından kamuoyunda tartışma yaratırken, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, bu düzenlemenin yalnızca doğaya değil, tarımsal üretim alanlarına, çiftçiye ve ülke ekonomisine büyük zararlar vereceğini vurguladı.
 
“Ülkemiz gündeminde geniş yankı uyandıran bu kanunun, tarımsal üretimin ve gıda güvenliğinin her geçen gün daha da önem kazandığı bir süreçte, kabul edilemez bir konu” diyen Çondur, Aydın’ın Türkiye'nin en önemli tarım kentlerinden biri olduğunu ve zeytin ile zeytinyağı üretiminde stratejik bir konuma sahip olduğunu hatırlattı.
 
Zeytinin yalnızca bir tarım ürünü değil, aynı zamanda binlerce yıllık kültürün, toprağın ve emeğin simgesi olduğunu dile getiren Çondur, “Atalarımızdan miras kalan bu eşsiz değeri gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğu” dedi.
 
Çondur, 2024 yılı itibarıyla Aydın ilinde toplam 25.110.538 adet zeytin ağacının bulunduğunu ve bu ağaçlardan toplam 517 bin 487 ton (517.487.000 kg) zeytin üretildiğini açıkladı. Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenen Aydın Memecik Zeytini ve Aydın Memecik Zeytinyağının yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda kültürel bir değer taşıdığını vurgulayan Çondur, bu ürünlerin iç piyasa ve ihracat hacmiyle ülke ekonomisine doğrudan katkı sağladığını söyledi.
 
2024 yılı üretim verilerine değinen Çondur, “Bu veriler ışığında, 2024 yılı üretimi sofralıkta 152 bin 362 ton, yağlıkta ise 365 bin 125 ton olarak kayıtlara geçmiştir. Aydın’da 1 milyon 528 bin dekarı aşkın alanda zeytin üretimi yapılmaktadır. İlimizde üretilen zeytinin değeri 5 milyar, zeytinyağının değeri ise 11 milyar TL civarındadır. Bu ürünlerin hasatı, işlenmesi, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda satışı sürecinde önemli bir gelir döngüsü oluşmaktadır. Zeytinlik alanların yok edilmesi ile bu döngü kırılacak, ilimizde önemli bir gelir kaybı yaşanacak Zeytin bizim geleceğimiz, bu geleceği korumak hepimizin ortak sorumluluğu” dedi.

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