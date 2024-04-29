Fındıkta kahverengi kokarcaya savaş açıldı

Hakan ÖZBEK

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından Fındıkta Verim ve Kaliteyi Arttırma Projesi kapsamında İMECE-2024 adı altında başlatılan toplantıların ilki Trabzon’un Akçaabat İlçesine bağlı Fındıklı Mahallesi’nde yapıldı.

Akçaabat Ziraat Odası işbirliği ve Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin de maddi desteği ile başlatılan toplantıların açılışına TTB Meclis Başkanı Nevzat Özer, Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Hasan Sabır, Trabzon Tarım ve Orman İl Müdürü İsa Kaplan, Akçaabat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Hikmet Eyüboğlu, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi Doç. Dr. Kibar Ak ve üreticiler katıldı.

Hedef 4-5 milyar dolar

Üreticilerin büyük ilgi gösterdiği toplantının açılışında konuşan Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Başkanı Eyyüp Ergan, fındık üretiminde 2 milyar doları aşan net döviz kazanıldığını ve üretimi artırmak için Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırmak projesi için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Dönümde 100 kilo civarındaki olan üretimi 200-300 kilolara çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizen Ergan, döviz kazancını ise yıllık 4-5 milyar dolar seviyesine çıkarmak istediklerini ifade etti.

Fındık üretimindeki en önemli engellerin başında hastalık ve zararlıların geldiğini belirten Eyyüp Ergan, kahverengi kokarcaya karşı 5 yıl önce başlattıkları mücadeleyi sürdürmeye devam ettiklerini ve bu noktada üreticilerle birlikte hareket etmek istediklerini söyledi.

Zararlıya karşı birlikte hareket etmek önemli

Toplantıya katılarak üreticileri bilgilendiren Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırma Enstitüsü öğretim üyesi Doç. Dr. Kibar Ak ise zararlıya karşı mücadele yöntemlerini anlattı.

Kahverengi kokarcaya karşı biyolojik mücadele ile birlikte zirai mücadelenin de gerektiğini belirten Ak, bu mücadelede çiftçilerle birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

Gürcistan üzerinden Türkiye’ye giriş yapan kahverengi kokarcaya karşı Rize ve Artvin bölgesinde doğaya salınan samuray arısı ile mücadelenin başlandığını ifade eden Ak, Trabzon’da da bu uygulamanın yapılacağını ancak üreticilerin de zirai ilaçlama ile mücadeleye destek vermesi gerektiğini belirtti.

Samuray arılarının kokarca larvalarına kendi yumurtalarını bırakarak çoğalmasını engellediğini ifade eden Kibar Ak, kokarca ile mücadelenin kışlaklarda başlaması gerektiğini söyledi. Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte zararlının kışlaklardan ayrılarak çoğaldığını belirten Doç. Dr. Ak, üreticilerin kışlaklarda tespit ettikleri zararlıyı imha etmelerinin önemli olduğunun altını çizdi.

Toplantının ardından TTB tarafından sektörle ilgili kuruluşlardan sağlanan maddi destekle temin edilen zirai ilaçlar üreticilere, ilaçlamada kullanılacak makine ise Akçaabat Ziraat Odası’na ücretsiz olarak verildi.