GAİB 2023 yılı ihracat rakamlarını açıkladı

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan yazılı açıklamada bölgenin aralık ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4’lük artışla 1,1 milyar dolar olurken, Gaziantep’in ihracatı ise aralık ayında yüzde 2,8’lik artışla 927,1 milyon dolar oldu. Bu rakamlarla birlikte bölgenin 2023 yılı ihracatı yüzde 4,8 azalışla 11,7 milyar dolar oldu.

Yılı en çok ihracat yapan 6. İl olarak tamamlayan Gaziantep’in ihracatı ise 2022 yılına göre yüzde 4,2 azalarak 10,1 milyar dolar oldu. Bölgenin ülkelere göre yıllık ihracat tablosu incelendiğinde; Irak, ABD, Suriye, İtalya, Birleşik Krallık, Almanya, İran, Suudi Arabistan, Libya ve İsrail ilk sıralarda yer alıyor. Bölgedeki diğer illerin 2023 ihracat performansı ise şöyle: Mardin'den 1,1 milyar dolar, Kahramanmaraş’tan 1 milyar dolar, Malatya'dan 392,2 milyon dolar, Şanlıurfa’dan 285,8 milyon dolar, Diyarbakır'dan 231,2 milyon dolar, Kilis'ten 94,5 milyon dolar, Adıyaman'dan 91,1 milyon dolar.

İhracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci “Acısıyla tatlısıyla birçok olayı yaşadığımız 2023 yılını geride bırakıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılında depremle sarsılmışken bölgemizin kalender sanayicileri büyük bir özveri ile yeniden ayağa kalktılar. Yılın ikinci yarısında her ay 1 Milyar dolar ihracat barajını aştık. Bu rakamları, bu performansı 2024’e taşır ve gayretli olmaya devam edersek güzel sonuçlara ulaşacağımızı düşünüyoruz.’’ dedi.

2024 yılına dair beklentilerini dile getiren Başkan Kileci: “2024 yılı belki de ihracatçılarımız için en zorlu yıllardan birisi olacak. Emekçi kardeşlerimizin emeklerinin karşılığını alması ve refah içinde yaşamaları bizim için önemli. Ancak asgari ücretten dolayı rekabetçi gücümüzü kaybediyoruz. Bu da bizi bir dönüşüme zorluyor. Bu sayede artık emek yoğun ve yüksek hacimli üretim yerine birim değeri ve katma değeri yüksek ürünlere, teknolojik ürünlere yönelmemiz gerekecek. Bu dönüşümü, yeşil ve dijital dönüşümle desteklersek önümüzün açık olduğunu düşünüyorum.

Konuşmalarında ihracat rakamlarının yanı sıra 2023 yılında GAİB faaliyetlerine de değinen Kileci: ‘’Bu yıl birlik faaliyetleri olarak gerçekten başarılı işlere imza attık. Çalışanlarımızın öz verisi ve üyelerimizin ilgisi ile birçok webinar ve yüz yüze uzmanlık eğitimi gerçekleştirdik. Katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen eğitimlerimiz sonrası gerçekten güzel geri dönüşler aldık. Bunun yanı sıra ihracatçılarımızla sık sık bir araya gelerek onların sorunlarını dinlemeye, çözüm bulmaya çalıştık. Yurt içi ve yurt dışında fuarlara katılarak istişarelerde bulunduk. Sekreterya faaliyetlerini yürüttüğümüz sektörlerde ihracatımızı düzenleyici ve artırıcı faaliyetler gerçekleştirdik. Tasarım yarışmalarımız ile genç tasarımcı kardeşlerimize ulaştık, yanlarında olduk. Üniversiteli gençlerimize yürüdükleri yolda ışık olmak adına bir dizi buluşma düzenledik. Faaliyetlerimizi düzenlerken odağımız hep fayda sağlamak oldu. 2024 yılında var gücümüzle çalışarak faaliyetlerimize yenilerini ekleyeceğiz. İnanıyorum ki 2024 yılı hem ihracatımız hem de birlik faaliyetlerimiz açısından güzel bir yıl olacak.’’dedi