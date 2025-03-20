Gaziantep, Ayakkabı İhtisas OSB ile sektörün cazibe merkezi olacak

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Gaziantep’in Türkiye’nin ayakkabı ve terliğini ürettiğini söyleyen Özpolat, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programına alınan Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesi için ayrılan 563 milyonluk ödeneğinin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır’ın talimatı ile ilk 100 milyonunu bu yıl kullanacaklarını belirtti.

Gaziantep terlikte markalaşıyor ancak ayakkabıda fasoncu durumunda

Gaziantep’te ayakkabı-terlik ve bunlara bağlı yan sanayilerin ciddi bir sektör olduğunu ancak bilinmediğini belirten Özpolat, “Biz Gaziantep olarak terlikte Türkiye’nin üretim üssüyüz. Üretim kapasitesi ve kalite olarak zirve bizde. Toplam üretim kapasitemize bakıldığında ülkenin ayakkabı ve terlik üretiminin yüzde 61’ini Gaziantep gerçekleştiriyor. Gaziantep terlikte markalaşmaya başladı, ulusal markalarımızı oluşturmaya başladık ancak ayakkabıda hala fasoncu durumundayız. Yavaş yavaş markalaşmaya başlayan firmalar var ancak çoğunlukla büyük markaların tedarikçisi durumundayız. Türkiye’de tanınan birçok marka üretimini burada yaptırıyor. Ve bu çalışmaları yapan firmalarımızın fiziki ortamları çok da verimli değil. Bu noktada daha güzel üretim sahaları açmak, üretimde çıtayı yükseltmek için Ayakkabı İhtisas OSB’yi kurduk. Gaziantep Valiliği, Sanayi Odası ve Oğuzeli Belediyesi işbirliği ile çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” dedi.

Bakanlık ile koordineli çalışılıyor

Proje detaylarını aktaran Özpolat, “Birinci etap 1 milyon metrekare de kuruldu, ikinci etap devam ediyor. İlk etabın tamamının tahsisleri yapıldı, yollarımızın tamamını bitirdik. Şu anda toplamda 138 parsel var. OSB’nin tamamı inşa aşamasında altyapı çalışmaları devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Fatih Kacır’ı ziyaret ettik, OSB’mizin 2025 yılı yatırım planına alınması dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik. Bölgemizde yeni talep ettiğimiz ikinci bir bölge vardı oranın alınması için destek de istedik. İkinci alanımızı alma aşamasındayız. İkinci bölgemiz 82 hektar. Toplamda 270 parsel oluşacak. Gaziantep’teki sanayicilere ve terlikçilere öncelik vereceğiz arsa tahsislerinde, sonra diğer yatırımcılar değerlendirilecek. Sanayicimizin ayakkabıda elde ettiği kar sadece fasonla sınırlı kalıyor, bu sebeple biz Ar-Ge ve tasarımı ön planda tutmayı hedefliyoruz. OSB’de buna özel çalışmalar, eğitimler, tasarım merkezleri kurulacak. Bu yönüyle projemiz sektörün vizyon projesi” dedi.

Suriyeliler giderse ayakkabı sektörü durmaz

Gaziantep’te sektörün Suriyelilerin eline geçtiği algısının gerçeği yansıtmadığını belirten Özpolat, “Bizim sanayicimiz yerel sanayici, Suriyeliler geldi sektöre girdi ancak sektörü ele geçirme algısı doğru değil. Gelmelerinin olumlu yönü her iki ülkenin sanayisinin gücünün birleştirmesi oldu. İhracat potansiyelimiz arttı, şehrimiz için kazanç oldu. Göç tamamıyla gerçekleşe dahi iş gücü kaybı yaşanacağını düşünmüyorum. Biz üretim tekniklerini artırarak, teknolojimizi geliştirerek üretimi üst noktalara taşıyacağız” dedi.

“Gaziantep için Yeşil OSB inşa ediyoruz”

Projenin doğa dostu olmasına önem verdiklerini belirten Özpolat sözlerini şöyle tamamladı, “OSB’miz tamamen yeşil OSB olacak. Kendi enerjisini üreten, dışarıya atık bırakmayan ve geri dönüşüme uygun çalışmaları olan bir yer inşa ediyoruz. Sanayicinin kar marjı yükselecek. Yağmur hasadı yağacağız burada, yağışları alıp arıtıp endüstriel su olarak kullanacağız. OSB’nin ilk etabında yaklaşık 10 bin kişi çalışacak. Sektörün insan kaynağını karşılamak için meslek lisemiz var, hem de kendi mesleki eğitim merkezimiz olacak. Oğuzeli OSB’nin yanında projemiz. Lojistik olarak hiçbir sorunumuz yok. Nitelikli ayakkabı ve terlik üretiminde ülkenin gözbebeği olacağız. Bir yıl dolmadan projede kura çekme aşamasına geldik, yolların kazısı bitti, alt yapı devam ediyor. Bir yıl sonra ilk fabrikanın temelini atmasını hedefliyoruz. Bugüne kadar yaptığımız her şeyi sanayicimizin kendi imkanları ile yaptık. OSB’nin imkanları ile ilerledik.”