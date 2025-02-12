Gaziantep’in vizyon projesi Dülük-OSB Tüneli inşaatı başlıyor

GAZİANTEP

Cumhurbaşkanlığı 2025 Yılı Yatırım Programı içerisinde yer alan, 7.2 milyar TL değerindeki Dülük-OSB Tüneli inşaatı başlıyor. Trafik yoğunluğunu azaltacak ve ulaşımı hızlandıracak proje ile İpekyolu üzerindeki yoğunluğun hafifletilmesi hedefleniyor.

Şehrin ekonomisi için lokomotif görevi gören, 300 bin çalışanıyla aralıksız üretimini sürdüren Gaziantep Organize Sanayisi’nde işçilerin hızlı ulaşımını sağlayacak çalışmada Dülük Ormanları'nın altından geçirilecek şekilde planlanan, 3 bin 250 metrelik iki tünel inşa edilecek. Doğaya zarar vermeyecek şekilde planlanan tünel çalışması, yapılacak bağlantı yollarıyla toplam uzunluk 8 bin 600 metre olacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü proje içerisinde 5 yeni köprülü kavşak inşa edecek. İhale sürecinin tamamlandığı ve çalışmaların başladığı tünel çalışması için yakın zamanda temel atma yapılacak.

ŞAHİN: YOLU VE MESAFEYİ KISALTIYOR, ZAMANI VE MALİYETİ DÜŞÜRÜYORUZ

Proje hakkında bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sanayi çalışanlarının organize sanayi bölgesine ulaşmak için büyük bir yol gittiklerini aktararak şunları söyledi:

“Bizim açımızdan bu çalışma çok önemliydi. Yine Gaziantep Modeli çalışıyor. Tüneli GASOB ile Büyükşehir Belediyesi yapıyor. İhalesi yapıldı. Yol açma ve delme işlemi başladı. Proje kapsamında da 5 kavşak var. 5 kavşağı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapacak. Bu proje tam bir ilaç olacak, 40 dakikada ulaşılan yere 10 dakikada varacaksınız. 2 yıllık bir iş ama bir an önce başlaması gerekiyordu. İhalesi yapıldı. Burası organize sanayideki iş sağlığı, iş güvenliği, insanımızın huzurlu bir şekilde gitmesi açısından çok önemli. Yolu ve mesafeyi kısaltıyor, zamanı ve maliyeti düşürüyoruz.”