Gaziantep’te Haydi’ler için ekmek üretim fabrikası kuruldu 

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Şehrin ekmek ihtiyacını karşılamak üzere HAYDİ büfeleri için kurulan ekmek üretim fabrikası tamamen doğalgaz ile çalışacak. Günlük 80 bin adet ekmek üretme kapasitesine sahip olacak tesis, 13 bin metrekarelik bir alanda, 5 bin 700 metrekare kapalı alan üzerinde bulunuyor.

Tam otomatik ekmek üretim hattı ile hijyenik ve modern tekniklerle üretim yapacak şekilde tasarlanan fabrika, altyapısı itibariyle üretim kapasitesini dört katına kadar artırabilecek özellikte. Kurulumu tamamlanan tesisin, bir ay sonra ilk deneme ürünlerini piyasaya sunması planlanıyor. Üretim aşamasında insan eli değmeden, tamamen otomatik makinelerle ekmek üretimi gerçekleştirilecek.

Fabrika, ISO 9001 kalite standartlarına uygun olarak işçilere üretim öncesi eğitim verecek ve hijyen standartları öğretilecek. Bu eğitimlerle, amaç temiz, sağlıklı ve uygun fiyatlı ekmeği Gazianteplilere sunmak. Fabrikanın ürettiği ekmekler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin HAYDİ büfeleri aracılığıyla halka ulaştırılacak.

Yeni açılan bu modern fabrika, Gaziantep'te ekmek üretiminde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. HAYDİ büfeleri sayesinde vatandaşlar, fabrikada üretilen ekmeklere kolayca ulaşabilecek ve taze, hijyenik ekmek tüketme imkânına sahip olacaklar.