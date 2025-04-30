Gebze’de 2.065 hak sahibi tapularına kavuştu

Merve Esin Esen/Kocaeli

Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Tapu Teslim Töreni’nde Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve hak sahipleri yer aldı.

Gebze’nin planlı kentleşme hedefi doğrultusunda önemli bir süreç daha başarıyla tamamlandı. “Planlı Kentleşme, Güçlü Gebze” slolganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Akviran, Cumaköy ve Tavşanlı Mahallelerinde yer alan 305 hektarlık alanda yapılan imar uygulamaları sonucunda, toplam 2.065 hak sahibi tapularına kavuştu.

5.800 hektar alanda imar düzenlemesi yapıldı

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebze’nin geçmişteki kentleşme sorunlarına ve çözüm sürecine değindi. “Gebze'nin hızlı nüfus artışı, şehirleşme ve ekonomik gelişimle birlikte, imar, tapu ve mülkiyet sorunlarının çözülmesi öncelikli hedefimiz oldu,” diyen Büyükgöz, son 5 yılda 36 bin 80 tapu teslim ettiklerini ve bu süreçte 5.800 hektar alanda imar düzenlemeleri yaptıklarını belirtti.

Gebze’nin geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmek amacıyla çalışmaları sürdüreceklerinin altını çizen Büyükgöz, “Sağlıklı kentleşme, yeni yaşam alanları ve sosyal donatılarla Gebze’yi daha da güçlendireceğiz. Bugün teslim edilen 2.065 tapu ile birlikte, toplamda 38 bin 145 tapu hak sahiplerine teslim edilmiş olacak” dedi.

Başkan Büyükgöz, Gebze’nin geleceği için atılacak adımların, şehrin her köşesinde etkisini göstereceğini belirterek, “Bugün burada sadece tapu teslim etmiyoruz, Gebze'nin geleceği için sağlam bir adım daha atıyoruz” şeklinde konuştu.

“Şehrin geleceği için zor ama değerli bir iş yaptık”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, son altı yıllık dönemde yapılan çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükakın, şehirde uzun yıllardır çözülemeyen imar ve mülkiyet sorunlarına kararlılıkla müdahale ettiklerini belirterek, bu süreçte yaşanan zorluklara ve alınan risklere dikkat çekti.

Büyükakın,“ Yapılamayan birçok işin son altı yılda tamamlanması tesadüf değil, yoğun bir gayretin ürünüdür. Zinnur Başkan tüm bu sorunları devralıp üzerine koyarak ilerledi. Burası göçle büyüyen, plansız yapılaşmanın yoğun olduğu bir yerdi. Bu şartlarda iş yapmak zordur” ifadelerini kullandı.

“Cesaret ettik, mülkiyet sorunlarını çözdük”

Ruhsatsız yapılaşma ve tapu problemleriyle ilgili cesur adımlar attıklarını belirten Büyükakın, “Yıllarca dokunulmamış sorunlara müdahale ettik. Çünkü bunlar çözülmediği sürece elektrik, doğalgaz, altyapı hizmetleri sağlanamıyor. Tapu olmayan yerlerde yatırım yapılamıyor. Biz bunları düzeltmeye karar verdik” dedi.

Büyükakın, 1.7 milyar TL tutarındaki kamulaştırma maliyetinin imar uygulamaları sayesinde bertaraf edildiğini vurgulayarak, “Bu yöntemle hem vatandaşın mağduriyetini giderdik hem de devleti büyük bir yükten kurtardık. 7 milyar TL’lik kamulaştırmadan tasarruf edildi. Geçen yıl tüm yatırımlar için ayrılan 3.9 milyar TL’nin neredeyse iki katı büyüklüğünde bir maliyetten bahsediyoruz” şeklinde konuştu.

“Zahmetli ama gerekliydi”

Kocaeli’nin farklı bölgelerinde yürütülen imar ve altyapı çalışmalarının belediye başkanları için riskli alanlar olduğuna işaret eden Büyükakın, “Bu tarz konulara girmek zorlayıcı olabilir. Ancak şehrin geleceği için gerekliydi. Tapuların verilmesiyle birlikte birçok hizmetin önü açılmış olacak” dedi.

Konuşmasının sonunda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Bu şehir için zorlu ama kıymetli bir işi başardık. Tapularınızı çocuklarınızla birlikte, sağlık ve huzur içinde kullanmanızı temenni ediyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.