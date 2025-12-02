GEBZESİAD’dan huzurevine moral dolu ziyaret

Adem Adıgüzel/Kocaeli

Gebze Sanayici ve İş İnsanları Derneği (GEBZESİAD), bölgedeki sanayicileri ve iş insanlarını bir araya getirerek ekonomik, kültürel ve sosyal gelişime katkı sunmayı amaçlayan önemli bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalarını sürdürüyor. Dernek, sadece iş dünyasına yönelik projeleriyle değil, aynı zamanda toplum faydasına odaklanan sosyal sorumluluk faaliyetleriyle de dikkat çekiyor.

Bu kapsamda GEBZESİAD, anlamlı bir sosyal sorumluluk etkinliği gerçekleştirerek Gebze’deki huzurevini ziyaret etti. Dernek yönetimi ve üyelerinin katılımıyla gerçekleşen ziyarette huzurevi sakinleriyle birebir sohbet edildi, ihtiyaç ve talepler dinlendi. Sıcak ve duygusal anların yaşandığı etkinlikte yaşlı bireylere çeşitli hediyeler takdim edildi.

Ziyaretin en renkli anlarından biri ise GEBZESİAD üyelerinin huzurevi sakinleriyle birlikte şarkılar söylemesi oldu. Neşeli dakikaların yaşandığı bu bölümde, hem misafirler hem de huzurevi sakinleri keyifli anlar paylaştı.

GEBZESİAD yetkilileri, sosyal sorumluluk projelerinin önemine vurgu yaparak bu tür ziyaretlerin devam edeceğini ifade etti. Gerçekleştirilen huzurevi ziyareti, hem dernek üyeleri hem de huzurevi sakinleri için moral ve motivasyon kaynağı oldu.