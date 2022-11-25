Girişimci İşadamları Vakfı Bursa Şubesi açıldı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve girişimci sayısının artırılması için ülke genelinde çalışmalarını sürdüren Girişimci İşadamları Vakfı’nın (GİV) 10. şubesi Bursa’da açıldı. Merinos AKKM’de düzenlenen GİV Bursa Şubesi’nin açılış töreninde konuşan Girişimci İşadamları Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Yusuf Korkusuz, “Vakfımız, farklı sektörlerde faaliyet gösteren girişimcilerle yatırımcıların koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak, girişimciliği özendirmek, desteklemek, yaymak ve Türkiye'yi ilgilendiren her türlü ekonomik mesele ile ilgili incelemelerde bulunarak çözüm önerileri sunmak amacıyla kurulmuştur. Ülke olarak bugün, dün olduğumuz yerin çok ilerisindeyiz, inanıyoruz ki, gelecekte çok daha iyi noktalarda olacağız. Sorumluluk bilinci ile hareket ederek milli ve manevi değerlere sahip çıkmaya, fikirle finansı birleştirerek Bursa’mıza hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Bursa’ya yakışacak çalışmalar yapılacak”

Bursa’nın aslında bir vakıf şehri olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da “Girişimci İşadamları Vakfı’nın da Bursa’ya yakışacak çalışmalar yapacağına inanıyorum. Bursa aynı zamanda sanayi kentidir, Bursa organize sanayi bölgesi gibi konularda öncülük etmiş bir şehirdir, ancak maalesef Bursa’da çalıştıracak eleman bulamıyoruz. Bursa bir fırsatlar şehri, memleketimiz fırsatlar ülkesidir. Böyle bir şehirde ve ülkede girişimcilik her zaman ön planda olacaktır. Önümüzdeki yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacaktır ve Girişimci İşadamları Vakfı da bu anlamda kıymetli çalışmalar yapacaktır” dedi. Protokol konuşmaları bölümünde konuşan Ak Parti Bursa Milletvekilleri de Girişimci İşadamları Vakfı Bursa Şubesi’nin önemli çalışmalar gerçekleştireceğine olan inançlarını belirtti.

“Engelleri kaldırmayı hedefliyoruz”

Girişimciliğin ülkemizin en önemli konularından birisi olduğunu söyleyen Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) Genel Başkanı Mehmet Koç da vakıf çalışmaları hakkında bilgi verirken, “Vakfımızın amaçlarından birisi yeni girişimciler yetiştirmektir. Türkiye Yüzyılı girişimciler sayesinde başarılacaktır. Bu anlamda vakfımızın faaliyetleriyle 5 bine yakın üniversite öğrencimize ve gençlere projeler aşılıyoruz ve girişimciliğe yönlendiriyoruz. Dünyada egemenlikler sadece asker gücüyle olmuyor, gelecek nesillerin özgür olması için daha çok çalışmamız ve mali açıdan güçlü olmamız gerekiyor. Girişimci İşadamları Vakfı olarak biz de bu çalışmalarımızı modelliyoruz. Girişimciliğin önündeki engellerin kaldırılması da başka hedeflerimizden birisidir” ifadelerini kullandı.