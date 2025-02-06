GİŞKAD’dan ‘Vefa Turizmi’ne destek

MERSİN/EKONOMİ



Mersin’de, GİŞKAD Başkanı Mürvet Beydağı; Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından başlatılan ve Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu’nca (ÇUKUROVASİFED) tarafından geliştirilen ‘Vefa Turizmi’ inisiyatifine destek verdiklerini bildirdi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Mürvet Beydağı, “6 Şubat 2023’te yaşanan deprem felaketinin ardından bölgenin yeniden ayağa kalkmasına katkı sunma hedefiyle başlatılan bu inisiyatif, deprem bölgesindeki turizmi canlandırmak, yerel ekonomiye katkı sunmak ve bölgedeki girişimci kadınları yeniden güçlendirmek için yapılan çalışmaları desteklemek üzere hayata geçirildi. İş dünyası toplantılarını bu bölgede yapabilir, burada etkinlikler düzenleyebilir. Vatandaşlarımız tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri olan kadim şehirlerimizi ziyaret ederek bölge turizminin gelişmesine katkı sağlayabilir. Biz GİŞKAD olarak bu çağrıyı destekliyor, herkesi deprem bölgesindeki şehirlerimize davet ediyoruz. Dayanışma kültürünü yaşatarak, deprem bölgesinin ekonomik ve sosyal dönüşümüne katkı sağlayabiliriz” dedi.



Beydağı, inisiyatife ve deprem bölgesine güçlü destekleri nedeniyle ÇUKUROVASİFED Başkanı Berman Mantı’ya teşekkür etti.