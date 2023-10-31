GTB Meclisi ihracatta hedef büyüttü

GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Meclis Üyeleri ve Disiplin Kurulu Üyelerinin katılımıyla düzenlenen Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısında, Türkiye tarımının ikinci yüzyıl hedefleri, 12. Kalkınma Planı tarım politikaları ile sektörel sorun ve çözüm önerileri üzerine istişarelerde bulunuldu.

GTB Başkanları Tiryakioğlu ve Akıncı’nın borsa tarafından kent ekonomisine kazandırılan projeler hakkında bilgiler verdiği toplantıda, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, GTB meclis üyelerine hitap etti.

Vali Çeber GTB Meclisi’nde konuştu

Cumhuriyetin 100. yılını kutlayarak sözlerine başlayan Vali Kemal Çeber, Gaziantep’in önemli bir istihdam, sanayi ve tarım şehri olduğunu söyledi. Gaziantep’in sahip olduğu üretim gücüyle ülke ekonomisine değer katan bir kent olduğunu vurgulayan Vali Çeber, “Gaziantep; üretimiyle, istihdamıyla, sahip olduğu değerlerle gerçekten çok özel bir şehir. Bununla ne kadar övünsek azdır. Birlikte hareket edebilme kabiliyeti ve ortak akılla iş yapabilme yeteneğini üst seviyede yakalayan şehrimizde bu ritmi bozmadan devam ettirmemiz gerekiyor. Birlik beraberlik ve Gaziantep Modeli ile bu şehrin çok daha gelişeceğine inanıyorum. Ticaret Borsamızın kent için çok güzel çalışmalar ve projeler geliştirdiğini biliyorum. Tüm bunları yapması da lazım zaten, çünkü gerçekten kent olarak çok yüksek bir potansiyele sahibiz. Borsanın 12 farklı meslek komitesi çok önemli sektörlere hitap ediyor. Bu noktada borsamızın alım, satım, fiyatlandırma gibi konularda etkinliğinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu kadar kapasitesi olan bir yerde borsamız gayet güzel işler yapmış, bundan sonra da aynı şekilde kararlılıkla devam edecektir” dedi.

Tiryakioğlu: İkinci Yüzyıl için daha çok üretim hedefiyle çalışacağız

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu konuşmasında Gaziantep Ticaret Borsası’nın kent ekonomisine kazandırdığı vizyon projeleri hakkında da bilgiler verdi. GTB tarafından hizmete açılan Antep Fıstığı Lisanslı Depo ve Et Borsası’nın içerisinde ilkleri ve enleri barındıran vizyon projeler olduğuna dikkat çeken Tiryakioğlu, “Tarımsal ürünlerimiz arasında ilk sırada yer alan ‘Yeşil Altın’ Antep Fıstığının geleceğine yönelik en önemli yatırımlarımızın başında Antep Fıstığı Lisanslı Depo gelmekte. Türkiye’nin ilk Antep Fıstığı Lisanslı Deposu olma özelliğini taşıyan tesisimizi İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın (İKA) destekleriyle 2021 yılında hizmete açtık. Yaklaşık 10 bin ton fiziki depolama kapasitesine sahip olan Antep Fıstığı Lisanslı Depo, üreticiye ve sanayiciye devlet garantisi altında, sağlıklı ve güvenli depoculuk hizmeti sunmakta. Bunun yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin iş birliğiyle yine şehrimize 2020 yılında Türkiye’nin en büyük ve en modern Et Borsası ve Et Halini kazandırdık. Et Borsası ve Et Hali teknolojik her türlü alt yapıya sahip bir tesis” ifadelerini kullandı.

Akıncı sürdürülebilir tarıma dikkat çekti

Gaziantep Valisi Kemal Çeber’i, borsa meclisinde ağırlamaktan duydukları memnuniyeti belirten GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise konuşmasında, Cumhuriyetin 100. yılını kutlayarak, Türkiye yüzyılı tarım hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Yüzyılının, tarımda yeni mesafelerin ve gelişmelerin kat edileceği bir yüzyıl olacağına yürekten inandıklarını kaydeden Akıncı, “Küresel medeniyet haritasının kodlarının yenilenmiş tarım haritalarında saklı olduğunu unutmadan sürdürülebilir, teknoloji odaklı, kalite ve verimliliği ön planda tutan çevreye duyarlı faaliyetleri tarım ekosistemimizin merkezine almamız gerekiyor. Yeni yüzyılda Türkiye tarımının geleceğine ekeceğimiz yenilikçi ve sürdürülebilir tohumlar; Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında filizlenerek bizlere yüksek katma değerler sağlayacaktır” dedi.

Hububat Emtia Merkezi hayata geçirilecek

GTB ve TÜBİTAK MAM Yaşam Bilimleri iş birliğiyle 2022 yılında hizmete kazandırılan GTB Antep Fıstığı İşleme tesisi hakkında da bilgiler veren Akıncı, fıstığın geleneksel yöntemler yerine yüksek teknolojiyle çok daha kaliteli ve sağlıklı bir şekilde işlenmesine olanak sağlayan tesiste Antep fıstığı temizleme, kabuk soyma, çıtlatma, kırma, kavurma ve paketleme ünitelerinin bulunduğunu söyledi.

Akıncı konuşmasında borsanın yeni dönem hedeflerine de değinerek, Gaziantep’i tarımsal üretimde bir üs ve cazibe merkezi haline getirecek Hububat Emtia Merkezi projesini en kısa süre içerisinde hayata kazandırmak istediklerini sözlerine ekledi.