GTO Başkanı Yıldırım: Enflasyonla mücadele için bedel ödemeliyiz

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Toplantının ilerleyen bölümünde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Derya Bakbak’ın da teşrif ettiği mecliste söz alan GTO meclis üyeleri; ticari hayatı etkileyen sorunları, GTO üyelerinin ortak taleplerini ve ekonomik aktiviteyi canlandıracak çözüm önerilerini dile getirdi.

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada Meslek Komite üyelerinin önemine dikkat çeken GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, “Gaziantep Ticaret Odası olarak Yönetim Kurulumuzla birlikte en önemli misyonumuz sektörlerimizin güçlü sesi olmak, sorunlarına ve ihtiyaçlarına çözüm üretmek… Bu noktada en büyük veri kaynağımız ve destekçimiz de Meslek Komite üyelerimiz… Göreve geldiğimiz günden beri 36 bini aşkın üyemizin sesi olmaya çalışıyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Yıldırım da sizlerden aldığı destekle gerek şehrimizi gerek üyelerimizi her platformda en güçlü şekilde temsil ediyor. Bizim GTO olarak bu güce erişmemizdeki en büyük pay siz değerli Meclis ve Meslek Komite üyelerimizin…” dedi.

Başkan Teymur’un ardından kürsüye gelen ve GTO’nun mart ayında yürüttüğü faaliyetler hakkında Meclis ve Meslek Komite üyelerini bilgilendiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Merkez Bankasının faiz kararına değinerek bankanın önemli mesajlar verdiğini belirtti.

Yıldırım,“Küresel ekonomide merkez bankası kararlarıyla dolu fırtına gibi bir haftayı geride bıraktık. Ama Merkez bankaları arasında en çok şaşırta şüphesiz Türkiye Merkez Bankası oldu. Çünkü TCMB beklentilerden farklı olarak politika faizini yüzde 50'ye çıkardı. Aslında Merkez Bankası bunu yaparak seçim sürecinde dahi faiz artışı dâhil ne gerekiyorsa yapacağını ve enflasyon konusunda çok ciddi oldukları mesajını verdi. Merkez bankasını faiz artırımına iten faktörlerden biri kur baskısı diğeri de iç talebin halâ yüksek seyretmesi. İç talepte yavaşlama var ama genel anlamda enflasyonu frenleyebilecek bir gerileme değil bu…” şeklinde konuştu.

"Kamu kesimi de tasarruf yapmalı"

Merkez Bankasının enflasyonu düşürebilmek için faizi artırarak TL tasarruflarının artmasını ve tüketimin düşmesini hedeflediğini vurgulayan Yıldırım, “İç talepteki zayıflama büyüme oranında önemli bir düşüşe sebep olacaktır. Aslında geldiğimiz noktada olması gereken de budur. Enflasyonla mücadele için bir bedel ödenecek. Bir süre düşük büyümeyi kabul etmek zorundayız. Ancak bu bedeli tek başına iş dünyası ödeyemez. Kamu kesimi de tasarruf yapmalı. Bizim ihtiyacımız olan kaliteli ve sürdürülebilir büyüme… Bunun için de önce enflasyondan kurtulmamız gerek.” İfadelerini kullandı.

"Gaziantep’in dış ticaret performansı Türkiye’nin üzerinde"

Konuşmasında 2023 yılı dış ticaret verilerine de değinen Başkan Yıldırım, şöyle devam etti:

“TÜİK verilerine göre Türkiye ihracatının ithalatı karşılama oranı %70,6’yken Gaziantep’in bu oranı %148… Şehir olarak 3,4 milyar dolar dış ticaret fazlamız var. Veriler de gösteriyor ki Gaziantep’in dış ticaret performansı Türkiye’nin üzerinde… Bu biz Gazianteplilerin her zaman övündüğü bir veri… GTO olarak biz de hayata geçirdiğimiz projeler ve sunduğumuz hizmetlerle bu performansı desteklemek, tüm potansiyelini açığa çıkarmak için büyük çaba sarf ediyoruz.”

Meclis toplantısının ilerleyen bölümünde toplantıya katılarak sunum gerçekleştiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin bugüne kadar yürüttüğü çalışmalar ve projeler hakkında Meclis üyelerini bilgilendirdi. Toplantıda ayrıca AK Parti Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Derya Bakbak da GTO Meclisine hitap etti. Başkan Şahin’in sunumu ardından yapılan soru-cevap bölümünde ise söz alan GTO Meclis üyeleri, ticari hayatı etkileyen sorunları, GTO üyelerinin ortak taleplerini ve sorunların çözümüne yönelik atılabilecek adımları dile getirdi.