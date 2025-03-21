GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, TÜİK 2024 yılı işsizlik verilerini değerlendirdi

Kocaeli

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, TÜİK’ in açıkladığı 2024 işsizlik verilerini değerlendirdi. Açıklanan verilerde Türkiye’nin ekonomik büyüme ve istihdam alanındaki olumlu gelişmelerine dikkat çeken Abdurrahman Aslantaş, iş gücü piyasasında gerçekleşen önemli iyileşmelerin ekonomi politikalarının başarılı sonucu olduğunu dile getirdi. Aslantaş, işsizlik oranının yüzde 8,7 ye gerileyerek son 12 yılın en düşük seviyesine ulaşmasının rekor düzeyde istihdam artışına neden olduğunu belirtti.

İstihdam 998 bin kişi arttı

Abdurrahman Aslantaş, değerlendirmesinde ekonomideki büyümenin sanayi, hizmet ve inşaat sektörlerinde istihdam artışına yol açtığını belirtti. Aslantaş, “Kamu ve özel sektör işbirliğiyle uygulanan teşvik politikaları, girişimcilik destekleri ve yatırım teşvikleri iş yaratma sürecini hızlandırmış ve iş gücü piyasasında olumlu bir etki yaratmıştır” dedi. İstihdam edilenlerin sayısının geçen yıla göre 998 bin kişi arttığını söyleyen Aslantaş, artışın özellikle sanayi ve üretim sektöründe yaşandığını belirtti. Bu gelişmelerin Türkiye’nin üretim kapasitesi ve iş gücü piyasasının güçlendiğini vurgulayan Aslantaş, Gebze ve bölgesi gibi sanayinin yoğun olduğu bölgelerde, bu olumlu gelişmelerin belirginleştiğini söyledi.

İş gücü piyasası çeşitlendi

Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, değerlendirmesine şu sözlerle devam etti “İstihdam edilen kişilerin sektörel dağılımı da dikkat çekici bir başka noktadır. Geçen yıl tarım sektöründe 4,8 milyon kişi, sanayi sektöründe 6,7 milyon kişi, inşaat sektöründe 2,2 milyon kişi ve hizmet sektöründe ise 18,9 milyon kişi istihdam edilmiştir”dedi. Bu verilerin Türkiye’nin iş gücü piyasasının çeşitlendiğini ve daha fazla sektöre dayalı istihdamın gerçekleştiğini belirten Aslantaş, hizmet sektörünün en büyük istihdam oranına sahip olduğunu söyledi.

Mal ihracatı 261,8 milyar dolara ulaştı

Dijitalleşme ve teknolojik gelişmelerin bazı sektörlerde dönüşüme sebep olduğunu belirten Aslantaş, yeni mesleklerin istihdam piyasasında değişikliklere yol açtığını vurguladı. Türkiye’nin dış ticaretinde önemli başarılar olduğunu söyleyen Aslantaş, “2002 yılında 36,1 milyar dolar olan mal ihracatı, geçen yıl 7,3 kat artarak 261,8 milyar dolara ulaşmıştır. Aynı dönemde hizmet ihracatının ise 115,2 milyar dolar olduğu belirtilmiştir” dedi. Bir diğer noktaya dikkat çeken Aslantaş, cari işlemler açığının 2023 yılına göre 10 milyar dolar seviyelerine indiğini ve GSYH içindeki payının yüzde 0,8’ e gerileyerek önemli bir azalış gösterdiğini dile getirdi.