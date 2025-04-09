GTÜ ev sahipliğinde gerçekleşen COVER çalıştayı, akıllı şehir vizyonuna ışık tuttu

Kocaeli

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) koordinatörlüğünde gerçekleşen, Avrupa Komisyonu Horizon Europe Marie Skłodowska-Curie Programı tarafından desteklenen “Combinatorial Optimization for Versatile Applications to Emerging Urban Problems” (COVER) Projesi’nin ilk çalıştayı, gerçekleştirildi. GTÜ Kongre Merkezi’nde akademi, endüstri ve yerel yönetimlerden uzmanlar, kombinatoryal optimizasyon yöntemleriyle kentsel sorunlara çözüm arayışını tartıştı.

COVER Projesi, akıllı şehirler ve sürdürülebilir kentsel gelişim alanlarında kombinatoryal optimizasyon, çizge teorisi ve yöneylem araştırması yöntemlerini kullanarak yenilikçi çözümler geliştirmeyi hedef ediniyor. Türkiye, Polonya, Slovenya, İspanya, İsviçre ve Güney Afrika’dan akademi, endüstri ve kamu kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşen çalıştayda, kentsel ulaşım, afet yönetimi, sağlık hizmetleri ve “15 dakikalık şehir” kavramları konuşuldu.

GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasari Çelebi açılış konuşmasını yaparken, proje koordinatörü Prof. Dr. Didem Gözüpek, COVER’ın amaçları ve beklenen etkilerini paylaştı. Ardından, Prof. Dr. Sibel Özkan ve Dr. Öğr. Üyesi Hadi Alizadeh, Gebze Teknik Üniversitesi proje ekibinin yerel yönetimlerle yaptığı toplantı çıktılarını ve ekibin odaklandığı araştırma konularının sunumunu gerçekleştirdi. Konsorsiyum ortakları olan Boğaziçi Üniversitesi, Gdańsk Üniversitesi, Gdańsk Teknik Üniversitesi, Optiyol A.Ş., Cadiz Üniversitesi, Coruna Üniversitesi, Stellenbosch Üniversitesi, Pretorya Üniversitesi ve Fribourg Üniversitesi ile konsorsiyum dışı davetli konuşmacıların sunumlarının yer aldığı oturumlarda şu başlıklar ön plana çıktı: Afet sonrası operasyonel planlama için optimizasyon modelleri, yarı-mobil kliniklerin erişilebilirliğinin arttırılması, toplu taşıma ağlarının verimliliği, çizge teorisi problemlerinin kentsel uygulamaları ele alındı.

COVER projesi kapsamında, GTÜ COVER proje ekibi olarak Prof. Dr. Didem Gözüpek, Prof. Dr. Sibel Özkan, Dr. Öğr. Üyesi Hadi Alizadeh, Ar. Gör. Dr. Fatih Yetgin ve Ar. Gör. Aslıhan Gür tarafından düzenlenen ve tüm konsorsiyum üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen ilk yüz yüze çalıştay, konsorsiyum içi çalışma gruplarının oluşturulması ve bilimsel çalışmalar ile devam etti. Proje açısından önemli bir dönüm noktası niteliği taşıyan çalıştay, konsorsiyum ortakları arasında iş birliğinin güçlendirmesine, proje hedeflerinin netleştirilmesine ve gelecek dönem araştırma faaliyetlerinin planlanmasına önemli bir katkı sağladı. Ayrıca, proje çıktılarının kentleşme, sürdürülebilirlik ve akıllı şehir uygulamaları bağlamında nasıl hayata geçirilebileceğine yönelik stratejik tartışmalar da yürütüldü.