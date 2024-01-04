'Güçlü ve özgür basın demek; güçlü ekonomi demektir'

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle düzenlediği kahvaltılı toplantıda kentte görev yapan basın mensupları ile buluştu. Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinin katıldığı toplantıda mesleğin zorluğuna ve önemine vurgu yapılırken basın mensuplarının yaşadıkları sorunlara yönelik çözüm önerileri değerlendirildi. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren ŞUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Metin İlengiz, gerçek gazetecilerin toplumun bilgi edinme hakkı ve yaşanan gelişmeleri topluma aktarılması noktasında önemli bir misyon üstlendiğini dile getirdi. Gazeteciliğin zorlu ve emek isteyen bir meslek olduğunu vurgulayan Metin İlengiz, “Hem kurumumuz Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi hem de 22. Meslek Komitesi olarak bizler de basın-yayın ve medya organlarımızın sorun, öneri ve taleplerini dinliyor ve gerekli makamlara iletiyoruz “ dedi.

“Çalışma koşullarına rağmen zorlu bir görevi yerine getirdiklerinin farkındayız”

ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yetim ise gerçek gazetecilerin huzur ve güven ortamının güçlenmesinde belirleyici bir rol oynadığını söyledi. Ayrıca gazetecilerin vatandaşların talep ve beklentilerini yansıtarak ilgili kurumlara ulaştırmada önemli bir kamu görevini de yerine getirdiğini vurgulayan Mehmet Yetim, “Gerçek gazetecilerin hem ekonomik olarak hem de çalışma koşulları açısından zorlu bir görevi yerine getirdiklerinin farkındayız. Birçok defa şiddete maruz kalabilmekte, özellikle savaş ve şiddet ortamında yaşamlarını bile kaybedebilmektedir. Örneğin, 3 ayını dolduran İsrail’in Gazze’yi işgali sürecinde 100’den fazla gazeteci hayatını kaybetti. Hakeza Rusya-Ukrayna Savaşı’nda, Suriye ve Irak gibi ülkelerde yaşanan çatışmalarda onlarca gazeteci işlerini yaparken hayatlarını kaybetti. Dolayısıyla, bu meslek toplumu bilgilendirmesi açısında önemli ve kutsal bir meslektir” diye konuştu.

Güçlü ve özgür basın demek, güçlü demokrasi demek

Basının hukukun ve demokrasinin teminatı kabul edilen kuvvetler ayrılığında dördüncü ilke olarak tanımlandığını anımsatan Mehmet Yetim, şöyle devam etti: “Basının yasama, yürütme ve yargı üzerinde denetleyen, kontrol eden bir rolü vardır. Bundan dolayı basın özgürlüğü demokrasi adına büyük bir önem arz ediyor. Güçlü ve özgür basın demek, güçlü demokrasi demektir. Şüphesiz bu da beraberinde güçlü bir ekonomiyi getirecektir. Dolayısıyla, biz Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak basını önemsiyor, her zaman karşılıklı güçlü ilişkiler içinde olmayı istiyoruz. Çünkü, kurum olarak yaptığımız ve yapmayı hedeflediğimiz çalışmaları kamuya aktarmada basın en önemli araçtır. Elbette, bu süreçte biz de maddi ve manevi olarak üzerimize düşeni yerine getirmekten geri durmayacağız. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın.”