KOTO’da ‘Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’ toplantısı gerçekleşti

EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaeli Ticaret Odası, imalat sanayiinde faaliyet gösteren orta ölçekli KOBİ’lere Yeşil Dönüşüm yolculuğunda önemli maddi destekler sunan “Türkiye Yeşil Sanayi Projesi” ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Barış’ın Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Ziya Uludüz ve Tahsin Can Kuşkan ile birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıya, sanayi sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcilerinin yanı sıra, KOÜ Teknoloji Fakültesi’nden Prof. Dr. Engin Özdemir, Elektrik Mühendisliği Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Necmi Cemal Özdemir, KOÜ Teknoloji Transfer Ofisi Proje Geliştirme/ Üniversite Sanayi İşbirliği, Şirketleşme ve Girişimcilik Sorumlusu Ahmet Şen katılım gösterdi.

“Türkiye 2053 yılında net sıfır hedefi belirlemiştir”

450 milyon dolar bütçesi olan projenin, sanayi kuruluşları için büyük bir fırsat olduğuna vurgu yapan KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Barış, “Avrupa Birliği’nin 2050 yılına kadar, Avrupa kıtasını ilk iklim nötr kıta haline getirme hedefi bulunuyor. Bu kapsamda 2019 yılında Avrupa Yeşil Mutabakatı yayımlandı. Ülkemiz ise karbon emisyonu ile ilgili 2030 yılına kadar yüzde 41 azaltım, 2053 yılında net sıfır hedefi belirlemiştir. Bu taahhüt firmalarımız için önemli değişim ve dönüşüm maliyetlerini beraberinde getiriyor. Türkiye Yeşil Sanayi Projesi Destek Programı, firmaların bu maliyetlerinin desteklenmesi noktasında önemli bir fırsattır. Temin edilen kaynağın 175 milyon doları, TÜBİTAK tarafından sanayinin yeşil dönüşümüne yönelik Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemek üzere kullandırılacaktır. 250 milyon doları ise; KOSGEB tarafından çıkılan iki ayrı teklif çağrısıyla, KOBİ'lerin güneş enerjisi yatırımları, temiz ve döngüsel ekonomi kapsamında yapacağı yatırımlarda kullandırılacaktır. Tüm işletmelerimizi yararlanmaya çağırıyoruz” dedi.

Güneş enerjisi yatırımlarının desteklenmesi proje teklif çağrısı

KOSGEB Doğu Müdürü İbrahim Ustaömer, söz konusu projenin doğrudan kredi sağlamanın yanı sıra; proje, mentörlük ve teknik destek içerikleriyle de sanayi tesislerine destek olacağını vurgulayarak, “KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi ve Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi olmak üzere iki başlıkta çağrıya çıkılmıştır. KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısının amacı, sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin enerji sistemlerini karbondan arındırmak, KOBİ'leri çevre dostu teknolojilerin kullanımı konusunda bilinçlendirmek ve KOBİ'lerin enerji maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini artırmaktır. Bu çağrı ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve sanayide temiz ve güvenilir enerjinin sürdürülebilir olmasına yönelik projeler önceliklendirilecektir” ifadelerini kullandı.

Destek üst limiti 14 milyon TL

İbrahim Ustaömer, “İmalat Sektörünün Tümü (Kısım C), Motorlu Taşıt ve Motosikletlerin Onarımı (Kısım G), Bilgi ve iletişim (Kısım J), Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (Kısım M), Diğer hizmet faaliyetleri (Kısım S) sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir. Güneş Enerji Sistemi kapsamında işletmelerinin gerçekleştireceği yatırımların çatı üstü ve/veya işletmelerin faaliyet gösterdiği bina/binalara bütünleşik şekilde kurulması için başvuru yapmaları beklenmektedir. Destek üst limiti güneş enerjisi yatırımları çağrısı için geri ödemeli 14 milyon TL’dir. Proje destek oranı güneş enerjisi yatırımları çağrısı için yüzde 60 olarak uygulanmaktadır. Projenin son başvuru tarihi ise 30 Kasım 2024 olarak belirlenmiştir” dedi.

Sanayide temiz ve döngüsel ekonomi teklif çağrısı

Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Teklif Çağrısının amacı, sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin çevresel sürdürülebilirlik, rekabet edebilirlik, yatırım fırsatları, dijitalleşme ve kaynak temininde kapasitelerinin geliştirilmesine ve öncelikli ihtiyaçlarının çevresel duyarlılık ve kaynak verimliliği olarak karşılanmasına katkıda bulunmaktır diyen Ustaömer, “Bir önceki çağrıyla aynı sektörde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir. İşletmeler; Enerji verimliliği, Su verimliliği, Hammadde verimliliği, Sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü, Endüstriyel simbiyoz, Döngüsel ekonomi konu başlıklarında başvuru yapılabilecektir. Destek üst limiti geri ödemeli 4 milyon TL’dir. Proje destek oranı yüzde 70 olarak uygulanmakta olup, 30 Kasım 2024’tür. Söz konusu iş kolundaki tüm işletmelerimizi bu desteklerden faydalanmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.