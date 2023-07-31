Gülezler, 17 bin metrekarelik çelik işleme merkezini devreye aldı

ADANA/EKONOMİ

Gülezler Grup kurucuları Rahim Gülez ve Mehmet Duran Gülez, 35 yılı aşkın süredir gerçekleştirdikleri demir çelik ürünleri ticaretine, sektörün ihtiyaç duyduğu çelik işleme merkezi yatırımını ekledi.

Gülezler Grup İcra Kurulu Başkanı Mehmet Duran Gülez, yeni yatırımları hakkında bilgi verirken, ‘yenilikçi yaklaşımlar, sürdürülebilirliğe verdiğimiz önem ve çözüm odaklı bakış açımızla sektörünün önde gelen kuruluşları arasında olduklarını’ söyledi. Müşterileri için tek elden kapsayıcı çözümler üretmeyi hedeflediklerini vurgulayan Gülez, “Bugüne dek Adana Metal Sanayi Bölgesinde, sektörümüzde öncü teknoloji yatımlarını gerçekleştiren bir kuruluş olduk. Sanayileşme hamlemize hız vererek Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde toplam 70 bin metrekarelik iki fabrika yatırımımız ile büyümeye devam ediyoruz. AOSB’deki yatırım hamlemizin ilk etabını oluşturan 17 bin metrekarelik fabrikamız ile Türkiye’nin en modern çelik işleme merkezini sektörümüze kazandırdık” dedi.

“Kalite odaklı çalışıyoruz”

Kalite odaklı çalıştıklarının altını çizen Gülez, “Sahip olduğumuz ISO 9001, 14001, 45001 ve 50001 kalite sertifikalarımız ile ulusal ve uluslararası standartlarla müşterilerimize kapsayıcı çözümler sunuyoruz. Ülkemizin üretim ve istihdam kazanımı sağlamasına katkıda bulunan kuruluşumuzda çalışanlarımızın yüzde 25’i alanında uzman teknik personel ve mühendis kadrosundan oluşuyor. Proje servisimiz ve uzun yıllara dayalı sektörel tecrübemiz ile inşaat, enerji, tarım-hayvancılık, makine-endüstri ve ulaşım gibi ana sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşlara hizmet veriyoruz” diye konuştu.

“Mega projelerin tedarikçisiyiz”

Ürün çeşitliliği ve istikrarlı fiyat politikasıyla büyümeye devam ettiklerini anlatan Gülez, “Grubumuz bugün havalimanı, stadyum, baraj, otoyollar gibi nitelikli yapılarda; enerji nakil hatları, otomotiv, makine ve savunma sanayi gibi stratejik sektörlerde, ulusal ve uluslararası mega projelerde, demir – çelik ürünlerinin tedarik ve işlenmesinde en önemli çözüm ortağıdır” ifadesini kullandı.

Yeni fabrikada üst düzey donanım kurduk

Gülez, yeni fabrikanın özellikleri hakkında şu bilgileri verdi: “CEE, Sigma ve Z Profil Üretim Hattı, GES Uyumlu Trapez Sac Üretim Hattı, Yapısal Profil Delme ve Kesme Hattı, CNC Plaka Delme ve Kesme Hattı, Kumlama ve Boyama Hattı, Plazma ve Lazer Kesim Hattı, Rulo Sac Açma, Kesme ve Düzeltme Hattı, 12 Metrelik CNC Abkant Büküm Hattı yeni fabrikamızın sunduğu hizmetler arasında yer almaktadır.”