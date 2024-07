“Güney Marmara’nın lojistik merkezi Yenişehir olmalı”

Takip Et

ALİ ŞAHİN/BURSA

Yerel seçimlerin ardından ilçe ekonomisinin kalkınması adına tarımsal OSB kurulması adına yatırımcılara çağrı yapan Yenişehir Belediyesi, ilçenin konum avantajını kullanabilmek adına bölgesel bir lojistik merkez kurulması için de nabız yoklamaya başladı. Katıldığı programlarda ‘tarıma dayalı OSB’ ve ‘Lojistik Merkez’ vurgusunu sıkça tekrarlayan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel bu konudaki görüşmelerine de devam ediyor. Bursa’nın planlanırken ilçeleri ile bir bütün olarak düşünülmesi gerektiğini savunan Özel, “Bursa’da her ilçenin kendine has özellikleri var. Bu özellikleri doğru değerlendirerek planlama yapmalıyız. İlçelerimizi kalkındırabilmek adına öncelikle ilçelerdeki ekonomileri canlandırmamız gerekiyor. Yenişehir’e değer ve vizyon katmak adına biz ovası ve tarımı ile ön plana çıkan bir ilçe olarak tarıma dayalı OSB konusunda yatırımcılara yardıma hazır olduğumuzu her fırsatta söylüyoruz. Senede 3-4 mahsul alınabilen bu verimli toprakları doğru kullanmamız gerekiyor” dedi.

“Lokasyon avantajını kullanmalıyız”

Yenişehir’de tarıma dayalı OSB gibi lojistik merkez kurmak için de önemli parametreler olduğunu vurgulayan Özel, “Bir yanımızda Bilecik, bir yanımızda Bursa, bir yanımızda İnegöl olmak üzere sanayi ve ticaret hareketliliğinin yoğun olduğu bir üçgenin tam ortasında kalan bir ilçeyiz. Bunun yanı sıra lojistik merkez olabilmek adına ihtiyaç duyulan karayolu bağlantılarımızın yanı sıra Yenişehir’deki havalimanı ile havayolu taşımacılığı, tren hattı ile de demiryolu taşımacılığının yapılabileceği bir ilçeyiz. Ayrıca Gemlik Limanı’na da sadece 25 dakikalık mesafede bulunuyoruz. Yani ilçemizden kara, deniz, hava ve demiryoluna ulaşmak fazlasıyla mümkün. Sadece Bursa’nın değil etrafımızdaki diğer il ve ilçelerin de faydalanabileceği Güney Marmara’ya hitap eden bir lojistik merkezi ilçemizde konumlandırabiliriz. Yenişehir, yatırım çeken, gelişen ve büyüyen bir ilçe olmaya başladı. Şehrin batısı bir doygunluğa ulaştı. Yatırım yeni yerlere kaymaya başladı. Bu yatırımı doğamıza ve toprağımıza zarar vermemek koşulu ile Yenişehir’e çekmek istiyoruz. Bu konuda yatırımcılara elimizden gelen desteği vereceğimizi de her fırsatta belirtiyoruz” diye konuştu.