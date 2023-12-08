Gürsu Belediyesi, projelerine hibe programlarıyla kaynak yarattı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Görevde bulunduğu son 5 yıl içerisindeki icraatlarını basın mensupları ile paylaşan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçeye sadece tesisleri değil, yaşam kalitesini değiştirecek projeler de kazandırdıklarını söyledi. Gürsu’nun son 5 yılda hızlı bir nüfus artışı yaşadığını ve Bursa’nın en kalabalık 7. İlçesi konumuna geldiğini hatırlatan Işık, “artan nüfus beraberinde tesislerdeki yetersizlikleri de beraberinde getiriyordu. Bu sebeple hizmet götürme noktasında ilçemizde ihtiyaç duyulacak hizmetleri önceledik. Mesela Gürsu’nun sağlık alanındaki eksikliğini giderecek Gürsu Devlet Hastanesi’nin inşası konusunda yer tahsisimizi sağlayıp ilgili bakanlığımıza devrettik. 2 farklı lokasyonda da sağlık hizmetlerinin verilmesini sağladık. Şu an hizmette olan 3 lokasyon ilçemizin nüfusu 250 bin kişi oluncaya kadar sağlık hizmetlerinin sorunsuz verilmesi adına yeterli. Yine gelişen nüfusla birlikte eğitim ihtiyacının giderilmesi adına da ilçemize yeni okullar kazandırılmasını sağladık. 6 okul, 3 anaokulu, 1 RAM ve 1 BSM bu dönemde faaliyete başladı” dedi.

“Gelir getirici projelere yöneldik”

Yapılan düzenlemelerle ilçe belediyelerinin bütçelerinin azaldığını anımsatan Işık, “Biz bu konun arkasına saklanıp birçok şeyi yapmayabilirdik. Ama bunun yerine gelir getirici projeleri ve tasarrufu öncelerken sunulan hibe programlarına da kayıtsız kalmadık. 10 milyon TL maliyetle GES projemizi devreye aldık ve 1 yılda 4 milyon TL kazanç sağladık. 2,5 yılda sistem kendisini karşılayacak. Ayrıca Dünya Bankası’ndan onaylanan ve pandemi nedeniyle dondurulan kredimizin tahsisi sağlandığında GES kapasitemizi artıracağız. Hibe programları konusunda ülkemizdeki en aktif belediyelerden birisiyiz. Hibe şampiyonu olduk diyebilirim. 5 yılda 78 hibe projesi için 150 milyon TL kaynak alırken ilçemize 9 tesis kazandırdık. 8 projemiz ise ödül aldı. 120 milyon TL hibe kaynak getirecek 12 projemize ilişkin de çalışmalar devam ediyor. Ayrıca Gürsu arsa fakiri bir yer. Bu yüzden projeler için ihtiyaç duyulan arazileri kamulaştırma ya da satın alma yolu ile sağladık. Bu sürede 90 bin metrekare alanı kamulaştırmak adına 187 milyon TL ödeme yaptık. Taşköprü’yü aslına uygun restore edeceğiz, temizlik, spor, altyapı, üstyapı yatırımları gibi alanlarda durmadan çalışıyoruz. Kişi başına düşen yeşil alanı artırıyoruz. İlçemizin çehresini değiştirir, rutin belediyecilik hizmetlerini eksiksiz yerine getirirken spor yatırımlarımız ile gençlerin suça ve uyuşturucuya bulaşma oranını da ciddi oranda düşürdük.” dedi.

“Adrenalin parkı geliştiriyoruz”

Gürsu’da turizmin gelişmesi amacıyla açılan Gürsu Adrenalin Park’a ayrı bir parantez açan Başkan Işık, “Burası bizim vizyon projelerimizden birisiydi. Tesisimizin bazı kısımlarında BEBKA’nın desteklerinden faydalandık. Oraya giden misafirlerimizden aldığımız geri dönüşler doğrultusunda geliştirmelerine devam ediyoruz. Ericek’teki tesisimizin ünü ülke sınırlarımızı aştı. İspanya’da 96 ülkeden projelerin yer aldığı bir yarışmada 2. olduk. Bu sebeple Sevilla Turizm İnovasyon Fuarı’na da davet edilen tek Türk biz olduk. Orada bölgemizi tanıttık. Yakın zamanda bölgenin yabancı turistlerinde uğrak noktası olacağına inanıyoruz. Çevre yolu bağlantısı hem Adrenalin Park hem de ilçemiz adına önemli. Bu konuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bağlantı sağlanırsa ulaşım anlamında da elimizi güçlendirmiş olacağız” diye konuştu.