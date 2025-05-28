  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. Gürüz Ailesi, Mersin’e bir okul daha kazandırıyor
Takip Et

Gürüz Ailesi, Mersin’e bir okul daha kazandırıyor

Mersin’in hayırsever iş insanlarından Abdülkadir Gürüz ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, kente 24 derslikli lise binası kazandırılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gürüz Ailesi, Mersin’e bir okul daha kazandırıyor
Takip Et

MERSİN/EKONOMİ

Düzenlenen törende müdürlük adına protokole imza atan Mersin Valisi Atilla Toros, merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi’nde yükselecek 24 derslikli okulun öğrenci ve velilere hayırlı olmasını diledi. Abdülkadir Gürüz ile ailesine de eğitime sundukları katkılar için teşekkür eden Vali Toros, bu hayırların kente örnek olmasını diledi.

Eğitimin önemine vurgu yapan hayırsever iş insanı Abdülkadir Gürüz ise gençlere güzel bir gelecek hazırlama girişimlerine devam etmek istediklerini söyledi.

Şehirler
500 Yıllık Tarihi Köprünün Restorasyonunda Sona Gelindi
500 Yıllık Tarihi Köprünün Restorasyonunda Sona Gelindi
KMTSO Başkanı Buluntu: “SGK Taksitlendirme Teminat Şartı Esnetilmelidir”
KMTSO Başkanı Buluntu: “SGK Taksitlendirme Teminat Şartı Esnetilmelidir”
Tomsuklu OSB İdari ve Sosyal Bina Projesi’nde Sona Gelindi
Tomsuklu OSB İdari ve Sosyal Bina Projesi’nde Sona Gelindi
Güler “Sıkı para politikasında gevşeme bekliyoruz”
Güler “Sıkı para politikasında gevşeme bekliyoruz”
Kesikbaş "Yerli üreticilerimizin küresel pazarda daha güçlü bir şekilde yer almasını hedefliyoruz"
ESO-SIEMENS Tedarikçi Günleri Gerçekleştirildi
Saraç “ABD ile ticaret hacmini daha ileri taşımalıyız”
Saraç “ABD ile ticaret hacmini daha ileri taşımalıyız”