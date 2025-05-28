Gürüz Ailesi, Mersin’e bir okul daha kazandırıyor

MERSİN/EKONOMİ



Düzenlenen törende müdürlük adına protokole imza atan Mersin Valisi Atilla Toros, merkez Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi’nde yükselecek 24 derslikli okulun öğrenci ve velilere hayırlı olmasını diledi. Abdülkadir Gürüz ile ailesine de eğitime sundukları katkılar için teşekkür eden Vali Toros, bu hayırların kente örnek olmasını diledi.



Eğitimin önemine vurgu yapan hayırsever iş insanı Abdülkadir Gürüz ise gençlere güzel bir gelecek hazırlama girişimlerine devam etmek istediklerini söyledi.