Halka arza hazırlanan Marble Systems, yeni yatırımlarla büyüyecek

Hatice AYDOĞAN ÖZSÖKMEN



AFYON - Afyonkarahisar’daki 55 bin metrekare alandaki üretim tesisinde ekonomi gazetecileri ile bir araya gelen Marble Systems Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Turunç, 2023 yılına güçlü hedeflerle girdiklerini belirterek, başta halka arz olmak üzere yeni yatırım ve projelerle, dünya doğal taş ve mermer pazarındaki iddialarını büyüttüklerini söyledi. Turunç, 39 yıldan bu yana yenilikçi adımlarla büyümesini sürdüren Tureks Turunç Madencilik markası Marble Systems’in, ABD’de elde ettiği bayi satış ağı başarısını önce Avrupa ardından Avustralya, Güney Afrika ve Ortadoğu’ya taşıyarak showroom ve depo yatırımlarını hızlandıracaklarını kaydetti.

Şirketin halka açılma kararı ile ilgili olarak açıklamalarda da bulunan Osman Turunç, “Yeni yatırım ve projelerimize finansman sağlamak, hedef pazarlarımızı genişletmek amacıyla kapasite ve verimliliğimizi artıracak bir karar aldık. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirin önemli bir kısmını enerji ihtiyacımızın %70’ini karşılayacak GES yatırımları için kullanacağız. Bu katkı bize ihracat ve istihdamda yüksek öncelik sağlayacak. Bir kısmını ise fabrika modernizasyonu ve kurulduğu günden bu yana şirketimizin vizyonunu belirleyen Ar-Ge projelerinde kullanacağız. Mermer sektöründe “Sıfır Atık” hedefiyle çalışan bir şirket olarak geri dönüşüm, yeşile dayalı ambalaj ve enerji tasarrufu sağlayacak fizibilitesi yapılmış yatırımları hayata geçirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Sektöründe halka açılan ilk şirket olacak

Kurumsallaşmasını tamamlamış aile şirketlerinin borsaya kote olmasının gelecek kuşaklara aktarılması açısından önem arz ettiğini Osman Turunç, “Kurumsallaşmanın ilk adımı bu hedef doğrultusunda olmalı. Halka açılma isteği şirketlerde standardizasyon ve kaliteyi artırıyor. Kurumsallaşmayı başarmış aile şirketlerine halka açılmayı tavsiye ediyorum. Türkiye’nin mermer alanında SAP yazılımını kullanan ilk firması olarak sektörün dijitalleşme sürecine de katkı sağlayan, pek çok konuda da hem sektöre hem de Afyonkarahisar’a öncülük etmeye devam ediyoruz. Mermerin başkenti Afyonkarahisar’a ilin halka açılan ilk şirketi olarak yine öncülük edeceğiz” şeklinde konuştu.

30 ülkeye ihracat

Marble Systems markasıyla, Tureks Turunç Madencilik’in ürettiği ürünlerin yüzde 95’inin başta ABD olmak üzere 30’dan fazla ülkeye ihracatını gerçekleştirdiklerini dile getiren Turunç, şirketin 2020 yılı cirosunun 46,5 milyon dolar, 2021 yılında 63 milyon dolar, 2022 yılında ise yaklaşık konsolide 72,5 milyon dolara ulaştığını vurguladı. Yurt içi ve yurt dışında geniş bir satış ağıyla dünyanın bütün noktalarına hizmet sunan Marble Systems’in 2023 hedefleriyle cirosunu artırmayı hedeflediği bilgisini veren Osman Turunç, 2023 yılı yatırımları ile ilgili şunları söyledi: “Bu yıl 4 ocağımızı daha devreye alacağız.

Yeni yatırımlarla %20-30 oranındaki kapasite artışını verimlilikten sağlayacağız. 2022 yılında 900 çeşit yeni ürünle hazırladığımız koleksiyonları dünya pazarına sunduk. Onursal Yönetim Kurulu Başkanımız İsmail Ünal Turunç’un vizyonuyla, işlerin kişiye değil sisteme bağlı olarak gelişmesi anlayışı, bugünkü yönetim kurulunun devamlılık felsefesini oluşturdu. Sektörün iniş çıkışlarından etkilenmeden sürdürülebilir hedeflerle kalıcı ve katma değeri yüksek işlere, ürün çeşitliliğine odaklanıldı. Marble Systems bugün mermer, doğal taş, traverten, oniks ve benzeri ürün seçeneği sunan, bu ürünleri levha, fayans, mozaik, dekoratif ve proje ölçülerinde üreten lider doğal taş şirketlerinden biri.

Her yıl cirosunun yüzde 5 oranını Ar-Ge çalışmalarına aktaran markamız, güçlü tasarım ekibinin özgün çalışmalarıyla, mermerin en ufak parçasının dahi kullanıldığı geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Ürünlerimiz geniş bayı satış ağımızla hem yurt içi hem de yurt dışındaki prestijli yapılarda kullanılıyor. "

Ar-Ge faaliyetlerinin gücüyle traverten trendini belirleyen şirketler arasında

Marble Systems, 26- 29 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleşen ve binlerce doğal taşın ve özel taş makinelerinin sergilendiği sektörün dünyadaki en büyük fuarlarından biri olan İzmir Mable fuarında, yeni koleksiyon ve projelerini tanıttı. Mermer ve doğal taş ocakçılığına yaptığı yatırımla 35 bin metreküp üretim ve 1 milyon metrekarenin üzerindeki satış ve üretim hacmine ulaşan şirket tarafından 900’den fazla doğal taş, dönüştürülerek iç ve dış mekanlarda kullanılıyor. Ar-Ge faaliyetlerine hız kesmeden devam eden Marble Systems, dünyada traverten trendini yaratan bir marka olarak, patentine sahip olduğu farklı yüzey işlemleriyle, mermer, traverten gibi doğal kaynakların daha geniş alanlarda kullanılmasını da öncülük ediyor.