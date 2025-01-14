Hammadde maliyeti arttı, Ege’nin mobilya ihracatı geriledi

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Emek yoğun mesleklerden mobilya sektörü, artan hammadde fiyatları, işçilik ücretleri ve döviz kurlarındaki baskı nedeniyle zor bir yıl geçirdi. İç piyasadan aldıkları hammaddenin ve işçilik maliyetleri nedeniyle zorlandıklarını söyleyen sektör temsilcileri, fiyatta rekabet edemez konuma geldiklerini belirterek, 2025’in daha zor geçmesini beklediklerini söylediler.

İzmir’in mobilya iskeleti konusunda katma değerli üretimiyle sektörde zirvedeki iller arasında yer aldığını belirten mobilyacılar, ihracatta kilogram bazında değerinin birçok ilden yüksek olmasına rağmen Ege’den yapılan ihracatın yüzde 5 gerilediğini söylediler.

İzmir mobilya sektörünün yüksek katma değerli üretim yaptığını dile getiren İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Hasan Özkoparan, “Bu anlamda, ton bazında daha geride olsak da kalitede rekabet edebiliyoruz. Ancak iç piyasada her şey olağandışı değerlendi. Bu pahalılıkla beraber, döviz kurlarındaki durağanlık bizi geriletti. İç piyasadan hammaddeyi daha uyguna alsaydık imalatımızdan para kazanacaktık. Şu anki satış fiyatları mobilyacıları kurtarmıyor” diye konuştu.

Katlanan hammadde fiyatlarının yanı sıra işçilik maliyetlerindeki artışın da karlılıklara olumsuz yansıdığını ifade eden Özkoparan, 2025 yılında rekabet güçlerini korumaya çalışacaklarını ancak bu konuda umutsuz olduklarını söyledi. Özkoparan, “Devletin atması gereken adımlar vardı. Keresteden otoyola, enerjiden benzine vergilere artış yapmayacağım deseydi bugün bu kadar olumsuzluk yaşamazdık. Bizi zor günler bekliyor” dedi.

Mobilya ihracatçıları 2025’te de rahatlamayacak

Ege Bölgesi’nden en çok Almanya, Hollanda ve ABD’ ye ihracat gerçekleştiren mobilya sektörünün sanayinin lokomotiflerinden biri olduğunu dile getiren Ege Mobilya, Kâğıt ve Orman ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, “Sektörümüz, 2024 yılındaki döviz artışları ile artan hammadde, lojistik ve enerji maliyetlerinden en çok etkilenen sektörlerin başında geldi. Sektörün en önemli girdilerinden biri olan sunta ve MDF’ye neredeyse her ay yapılan zamlar, dış piyasadaki satış fiyatlarına yansıtıldığında uluslararası pazarda rekabet gücümüzü ve pazarlarımızı kaybettirdi. 2024 yılında birliğimiz üzerinden gerçekleşen mobilya ihracatı yüzde 5 geriledi. Mobilyacılar için 2024 gibi 2025 de rahatlama senesi olmayacak” diye konuştu.