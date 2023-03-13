Hampton By Hilton Samsun, Türkiye’nin ilk sürdürülebilir turizm sertifikasını aldı

SAMSUN - Türkiye’nin ilk sürdürülebilir turizm sertifikasını almalarıyla ilgili olarak Hampton By Hilton Samsun Genel Müdürü Tuğba Korkmaz yaptığı açıklamada, sürdürülebilir turizm için çok çeşitli projeler yürüttüklerini ifade etti. Korkmaz, sürdürülebilir turizmi destekleyen çalışmaları ve projeleriyle Türkiye’nin ilk sürdürülebilir turizm sertifikası GSTC’nin standartlarını yerine getiriyor olmaktan mutlu olduklarını ve Turizm sektörüne katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Sürdürülebilir Turizm sertifikası çalışmaları hakkında detaylı bilgiler veren Korkmaz, yaptıkları çalışmalar ile ilgili şunları söyledi: Sürdürülebilirlik konusunu temel olarak, bugünün ihtiyaçlarını karşılarken çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ESG) kapsamında kaynakların verimli kullanımı ile devamlılığın korunmasına katkı sağlamak olarak ele alıyoruz. Artık kurumsal sosyal sorumluluk isteğe bağlı bir etken değil, her açıdan kaynaklarımızın verimli kullanımı tüm insanlık için birincil gündem olduğu gibi bizler için de operasyonel hedeflerimiz için en önemli stratejilerimizi belirleyen konu haline geldi. Hampton By Hilton Samsun ailesi olarak; sürekli gelişim ile standartlarımızı korurken, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını, yerel halkın ve tedarikçilerin desteklenmesini, doğal kaynakların korunmasını, kültürel, biyolojik, ekolojik, çevresel ve estetik tüm kaynakların gelecek nesillere eksilmeden aktarılmasını ve sürekli iyileştirmeye yönlendiren sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirmeyi tüm stratejilerimizin odağı haline getirdik.



“Geri dönüşüm ilkeleriyle çevreyi ve doğayı koruyoruz”

Sürdürülebilir turizm için enerji, su ve atık verimliliği için yüksek çevre dostu ürünler aldıklarını söyleyen Korkmaz, “Hampton By Hilton Samsun’un temel taahhüdü konuksever bir marka olmak fakat bunun devamlılığını kurumsal sosyal sorumluluk prensiplerimizi uygulamaya koyarken tüm faaliyet süreçlerimizin sürdürülebilirliğe hizmet etmesini amaçlıyoruz. Enerji tasarrufu en önemli taahhütlerimizden biri. Enerji kaynaklarımızın sınırlı olduğunun bilinci ile, daha az enerji ve su tüketimini desteklemek için tüketim verilerimizi takip ediyor, çalışanlarımızı bilinçlendiriyor, enerji verimliliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Çevreye zarar vermemek için tehlikeli, tehlikesiz tüm atıklarımız geri dönüşüm ilkeleri çerçevesinde doğayı kirletmeyecek şekilde değerlendiriliyor. 2023 Şubat ayında faaliyete geçen GES projemiz ile tükettiğimiz enerjinin yüzde 100’ünü doğal kaynakların verimli kullanımı ile karşılayarak “Karbon Nötr” hedefimizi hayata geçiriyoruz. Ayrıca karbon ayak izimizi sıfırlamak için her yıl yürüttüğümüz ağaçlandırma politikamız çerçevesinde 2022 yılında da 20 bin ağaç dikimi gerçekleştirdik. Yerel ekonomiyi destekleyen sürdürülebilir satın alma uygulamaları da önemli başlıklarımızdan biri; tedariklerimizin büyük bir kısmını yerel üreticilerden toplu sipariş olarak gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilir turizm için enerji, su ve atık verimliliği için yüksek çevre dostu ürünler ve hizmetler satın alıyoruz. Satın alımlarımızı mümkün olduğunca bölge tedarikçilerinden yapıyor böylece tedarikçi firmaların teslimat araçlarının karbon salınımlarını minimize ederek çevreye yapılan etkilerin azaltılmasına katkıda bulunuyoruz” dedi.

“Sürdürülebilir ilkelerle faaliyetlerimizi gerçekleştirmeliyiz”

Küresel Sürdürülebilir Turizm Sertifikası için uzun zamandır çalıştıklarını dile getiren Korkmaz, sözlerine şunları ekledi: “Tüm prensiplerimizi yasal düzenlemelere bağlı olarak insan hakları, çocuk hakları, misafir memnuniyeti ve güvenliği konularının merkezinde uyguluyoruz. Gıda güvenliği de en önemli başlıklarımızdan biri, bu doğrultuda otelimizde hijyen ve gıda güvenliği periyodik olarak denetleniyor ve ekibimizin bu konudaki özverili çalışmaları ile bakanlık tarafından da ödüllendiriliyoruz. İnsan kaynağı konusundaki sürdürülebilirlik çalışmalarımızdan da bahsetmek isterim; bu yıl başlattığımız bir proje ile Turizm Otelcilik bölümlerinden yeni mezun veya henüz mezun olmamış, sektöre stajyer olarak adım atmak isteyen çalışma arkadaşlarımıza tecrübe imkanı sunuyoruz. Böylelikle insan kaynağının da verimli kullanımına dayalı çok faydalı neticeler alacağımıza eminim. Tüm bu prensiplerimizi sosyal sorumluluk bilinciyle hayata geçiriyoruz. Bu bilinci oluşturmanın ve sürdürülebilir kılmanın gerekliliği çok açık, bunun için bireysel sorumluluklarımızın yanı sıra kurumsal olarak da ciddi çalışmalar yürütmeli ve sürdürülebilir ilkelerle faaliyetlerimizi gerçekleştirmeliyiz. Küresel Sürdürülebilir Turizm Sertifikası da uzun zamandır tüm ekibimizle hayata geçirdiğimiz çalışmaların bir sonucudur. Her zaman daha iyisini başarmak niyetiyle ve başarılarımızı sürdürülebilir kılmak için çalışacağız.”