Hayvansal gıda ihracatında Mersin’in şampiyonları ödüllendirildi

MERSİN/EKONOMİ



Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) hizmet binasındaki toplantı salonunda gerçekleştirilen ASHİB Mersin İstişare Toplantısı ve Ödül Töreni’nde konuşan ASHİB Başkanı Yüksel Akgöl, Mersin’in Türkiye’nin dış ticaretinde stratejik konumuyla öne çıktığını, liman altyapısı ve lojistik olanakları sayesinde ülkenin en önemli ihracat kapıları arasında kritik rol üstlendiğini söyledi. Kentin gelişmiş limanı ve lojistik altyapısı sayesinde hayvansal gıdada Orta Doğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere birçok bölgeye hızlı ve etkili ihracat imkânı sunduğunu kaydeden Akgöl, “Mersin bölgemizdeki işleme tesisleri ve soğuk zincir sistemleri, ürünlerin uluslararası kalite standartlarında korunarak sevk edilmesini sağlıyor. Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatında katma değer yaratması ve kırsal kalkınmaya katkı sunması açısından Mersin, yalnızca bir çıkış kapısı değil, aynı zamanda üretimden pazarlamaya kadar uzanan bir değer zincirinin kilit halkasıdır” dedi.



Başkan Akgöl, 2024 yılında Mersin’in hayvansal mamuller ihracatının ilk 3 sırasında hazırlanmış, konserve edilmiş et ve sakatat, taze soğutulmuş balacıklar, kümes hayvanları etleri ve sakatatları ürün gruplarının bulunduğunu dile getirdi. Öte yandan ASHİB’in faaliyetlerinde yurt dışındaki prestijli fuarlara katılmanın büyük önem taşıdığını ifade eden Akgöl, 2025 yılı içinde Suudi Arabistan, İspanya ve Almanya’da gerçekleşecek fuarlara yönelik hazırlıkların devam ettiğini aktardı.



Konuşmanın ardından en fazla ihracat yapan 41 firmanın temsilcilerine plaket ve teşekkür sertifikaları verildi. Plakete layık görülen firmalar şöyle sıralandı: Polatlar Deniz Ürünleri, Polat Food Gıda, Sarafood Gıda, Food Row Gıda, Köy-Tad Tavukçuluk, Rays Food Gıda, Emir Chicken Gıda, Polat Balıkçılık Gıda, Sham Food Gıda, Mana Agro, Yörük Süt, Yamama Hayvan Sağlığı Yem Sanayi, Cüneyt Aydın, Temir Gıda, Camusfish Su Ürünleri, Akmed Gıda Et Sanayi, Mersin Trading Gıda, Aresa, Tebarek Gıda ve Başaran Peynircilik.



YKB Tarım, Mertav Gıda, Bannan Dış Ticaret, Karam Food Group, Abbay Polat, Güney Süt Sanayi, Kainat Tıbbi Aromatik Bitkiler Gıda, Mersüt Süt Ürünleri, KMH Global Gıda, Abdurrahman Polat, Wildmeats Gıda, PCS Dış Ticaret, Ayten Yeniçıkan, Sara 2 Gıda Dericilik, Lemas Gıda, Rota Deniz Ürünleri, Royal Fish Denizcilik Su Ürünleri, Emtia Gıda, Seven Plus Bilişim Sanayi, İbra Food Gıda, Anadolu Tarım ve Hayvancılık ise başarısını sertifikayla taçlandırdı.