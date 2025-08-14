Hazır giyimciler DOSAB’da buluştu

EKONOMİ (BURSA) – Daha önce tekstil boyahaneleri ve ev tekstilcilerini bir araya getiren DOSAB yönetimi, ağustos ayında hazır giyim konfeksiyon, dokuma ve iplik firmaları temsilcilerini bir araya getirdi. Toplantının açılışını yapan DOSAB Bölge Müdürü Serhat Şengül bölgedeki elektrik ve doğalgaz tüketimleri ile atık su deşarjı verilerini paylaşıp, son 5 yıllık değişimleri anlattı. Bölgedeki proje ve yatırımlarla ilgili kapsamlı bir sunum yapan DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eski de sektör temsilcilerinin daha yoğun katılımını beklediklerini söyledi. Toplantıda sektör temsilcileri görüş ve önerilerini DOSAB yönetimi ile paylaştı. DOSAB tarafından düzenlenen sektör buluşmaları toplantılarının farklı sektörlerle süreceği bildirildi.