İAOSB Nedim Uysal Lisesi’nin robotlarına ödül yağdı

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) tarafından düzenlenen IRL’24 İYTE Roboleague Yarışması'ndan ödüllerle döndüler. 7 kategoriden 4'ünde 1.'lik, 2 kategoride 2.'lik ve bir kategoride 3.'lük ödülü kazanan öğrenciler, ayrıca diğer kategorilerde de çeşitli dereceler elde ederek yarışmanın en çok ödül kazanan ve en fazla birincilik ödülü alan okulu oldu.

İAOSB Nedim Uysal MTAL öğrencileri farklı kategorilerde üstün bir performans sergiledi. Öğrenciler Futro kategorisinde 1.'lik; Mega Futro kategorisinde 1.'lik ve 2.'lik; Klasik Çizgi İzleyen kategorisinde 1.'lik, Çizgi İzleyen Düello kategorisinde 1.'lik, 2.'lik ve 3.'lük; Arazi kategorisinde 5.'lik, 6.'lık, 7.'lik ve 8.'lik derecelerini kazandılar.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, bölgedeki sanayicilerin desteğiyle %100 burslu olarak eğitim gören öğrencilerin, yarışma sayesinde robotik alandaki bilgi ve becerilerini geliştirerek ulusal düzeyde başarılar elde ettiklerini belirtti. Karace, “Her yıl düzenlenen IRL’24 İYTE Roboleague’in robot teknolojilerinin sergilendiği ve genç yeteneklerin bilgi birikimlerini ortaya koyduğu Türkiye’nin en prestijli robotik yarışmalarından biri olarak öne çıkıyor. Yarışma, öğrencilerin teknik becerilerini geliştirmelerine olanak tanırken aynı zamanda geleceğin mühendisleri için önemli bir platform sunuyor. Öğrencilerimizin bu başarıları, okulun bilim ve teknolojiye verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu. Genç mucitler, elde ettikleri derecelerle ulusal düzeyde adlarını duyururken, gelecek çalışmalarında daha büyük hedeflere ulaşmayı hedefliyorlar” dedi.