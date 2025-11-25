İAOSB Vakfı Kadınlar Kulübü’nden 800 çocuğa kışlık giysi desteği

  1. Ekonomim
İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Vakfı Kadınlar Kulübü tarafından organize edilen çalışma kapsamında, 800 çocuğa bot, mont, kazak ve pantolondan oluşan setler dağıtıldı.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde (İAOSB) ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik kışlık giysi desteği, 30 yılı aşkın bir geleneğin parçası olarak bu yıl da sürdürüldü. Son yıllarda İAOSB Vakfı Kadınlar Kulübü tarafından organize edilen çalışma kapsamında, bu kez 800 çocuğa bot, mont, kazak ve pantolondan oluşan setler ulaştırıldı.

Bölge firmalarından bağışların toplanmasından giysi setlerinin hazırlanmasına, paketlenmesine ve sahadaki dağıtıma kadar tüm süreç Kulübün gönüllü emeğiyle yürütüldü. Kadınlar Kulübü üyeleri ile İAOSB Bölge Müdürlüğü çalışanları, hazırlanan setleri çocuklara bizzat teslim ederek dayanışmanın sıcak yüzünü sahaya taşıdı. Bu birebir temas, organizasyonun en değerli unsurlarından biri olarak öne çıktı.

Kadınlar Kulübü, bölgede yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarıyla yalnızca bu geleneksel yardım projesiyle değil; kadın ve çocuklara yönelik sağlık, eğitim ve farkındalık faaliyetleriyle de dikkat çekiyor. Kulübün girişimleri arasında ücretsiz HPV DNA taramaları, mamografi çekimleri, diyabet ve obezite farkındalık çalışmaları ile ücretsiz İngilizce eğitim olanakları yer alıyor. Bunun yanı sıra, bölgede yakın zamanda hizmete girmesi planlanan İAOSB Sabahat Dirin Anaokulu da kulübün önemsediği eğitim odaklı adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

